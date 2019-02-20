Bursa'ya yönlendirilen uçaklar, 5 saat sonra Sabiha Gökçen'e indi

Mehmet BULDU/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- İSTANBUL’u sabah saatlerinde etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan 4 uçak, Bursa’daki Yenişehir Havalimanı’na yönlendirildi. Uçaklar yaklaşık 5 saat sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Türk Hava Yolları’nın (THY) Trabzon’dan, Anadolu Jet’in Erzincan ve İzmir’den, Pegasus Havayolları’nın Trabzon’dan sabah saatlerinde havalanan uçakları Sabiha Gökçen’e iniş yapamadı. Bunun üzerine uçaklar, Bursa Yenişehir Havalimanı’na yönlendirildi. Uçaklar, Yenişehir'den öğle saatlerinde havalanarak, yaklaşık 5 saat sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Bu arada, Atatürk Havalimanı’ndan Yenişehir'e herhangi bir yönlendirmenin olmadığı öğrenildi.

