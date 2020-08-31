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  4. Bursa’yı dolandıran suç makinesi tırnakçı Karacabey’de yakalandı

Bursa’yı dolandıran suç makinesi tırnakçı Karacabey’de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 20:32 | Son Güncelleme

Bursa ve çevre ilçelerde iş yerlerine girerek, alışveriş yapıp ’tırnakçılık’ yöntemiyle vatandaşları dolandıran bir kişi, polise yakalandı.Bursa’da ve çevre ilçelerde birçok kez "tırnakçılık" adı verilen yöntemle hırsızlık gerçekleştiren Vahdet Yaş (33) isimli şahıs, Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nin başarılı operasyonu sonucunda yakalandı.Son olarak Bandırma’da bir markette ’tırnakçılık’ yöntemiyle 200 TL verip, daha sonra verdiği 200 TL’yi geri aldığı gibi birde üzerine para üstü alan Vahdet Yaş, market görevlilerinin kasada eksik para çıkması üzerine polisi aradı.

Bursa ve çevre ilçelerde iş yerlerine girerek, alışveriş yapıp ’tırnakçılık’ yöntemiyle vatandaşları dolandıran bir kişi, polise yakalandı.
Bursa’da ve çevre ilçelerde birçok kez "tırnakçılık" adı verilen yöntemle hırsızlık gerçekleştiren Vahdet Yaş (33) isimli şahıs, Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nin başarılı operasyonu sonucunda yakalandı.
Son olarak Bandırma’da bir markette ’tırnakçılık’ yöntemiyle 200 TL verip, daha sonra verdiği 200 TL’yi geri aldığı gibi birde üzerine para üstü alan Vahdet Yaş, market görevlilerinin kasada eksik para çıkması üzerine polisi aradı. Çevredeki kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, olayın faili olan Vahdet Yaş’ı kısa sürede belirledi. Daha önceden 13 dosyadan aranması ve 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Vahdet Yaş’ın, kiraladığı araçla Bandırma’dan Karacabey’e doğru hareket ettiği tespit edildi.
Bunun üzerine Vahdet Yaş’a operasyon düzenleyen Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlıyı kıskıvrak yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Vahdet Yaş adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Vahdet Yaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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