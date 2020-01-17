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  4. Burslarından artırarak yetimlere hami oldular

Burslarından artırarak yetimlere hami oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

Burslarından artırarak yetimlere hami oldular

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da imam hatip okumaya hak kazanan 26 farklı ülkeden 33 öğrenci, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının geliştirdiği "Yetim Sponsorluk Sistemi" ile 3 yıldır yetimlerin hamiliğini üstleniyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, geliştirdiği sistem ile 53 ülkede yaklaşık 95 bini aşkın yetim çocuğun her ay düzenli olarak bakımını üstleniyor.

Okul ve kurslardaki öğrenciler de "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var - İyilikte Yarışan Sınıflar" projesiyle yetim kardeşlerine hamilik yapıyor.

Bu okullar arasında 12 yetime hamilik eden İstanbul Bayrampaşa Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi de yer alıyor.

Türkiye’den çeşitli kurumların kendi ülkelerinde açmış olduğu sınavlara girerek İstanbul’da okumaya hak kazanan öğrenciler, İHH’nın sistemi ile Türkiye'deki bir yetimin aylık masraflarını üstleniyor.

Türkiye’de 4 yıldır eğitim gören 17 yaşındaki Ugandalı İmran Kabuye, bu projeye tüm insanlığın sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Kabuye, herkesin bu projeye destek olması durumunda insanlığın ancak bu şekilde kalkınabileceğini kaydederek, "Sadece insan olarak değil bizler Müslüman olarak da zaten yetim kardeşlerimize sahip çıkmamız gerekiyor çünkü İslam bunu teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından gelerek hamilik yapan öğrencilerin Afganistan, Arakan, Arnavutluk, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çeçenistan, Endonezya, Etiyopya, Gana, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Mali, Mısır, Nijer, Nijerya, Pakistan, Rusya, Sırbistan, Sudan, Tanzanya, Uganda ve Ürdün uyruklu olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İHH Yetim Sponsorluk Sistemi

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