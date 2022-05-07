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Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? 2022 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihi

07.05.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencileri için yapılan bursluluk sınavı başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? 2022 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihi

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? 2022 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak yapılacak bursluluk sınavı için başvuru tarihleri sorgulanmaya devam ediyor. Bursluluk sınavı için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, başvuru ve sınav tarihleri hakkında bilgi almak istiyor. Peki, bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? 2022 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihi

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’a göre; 4 Eylül’de yapılacak sınava başvurular, 21 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Sınava kılavuzda belirtilen koşulları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecekler. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecekler. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.

bursluluk sınavı

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

-Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

-İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

-Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

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