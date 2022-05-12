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Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2022 İOKBS ne zaman yapılacak?

12.05.2022 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İOKBS (Bursluluk sınavı) başvurularının ne zaman biteceği merak konusu oldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Peki Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2022 İOKBS ne zaman yapılacak?

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2022 İOKBS ne zaman yapılacak?

Bursluluk sınavı başvuruları 21 Nisan'da başladı. Başvurular, http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr adresleri üzerinden okul müdürü tarafından elektronik ortamda onaylanması ile yapılacak. Eski adıyla Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı başvuruları MEB takvimine göre 13 Mayıs'ta bitiyor. İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’a göre; 4 Eylül’de yapılacak sınava başvurular, 21 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Sınava kılavuzda aktarılan koşullara uyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilir. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvurularını tamamlayabilir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2022 İOKBS ne zaman yapılacak?

Bakanlık tarafından yayımlanan 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de gerçekleştirilecek.

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

-Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

-İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

-Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.


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