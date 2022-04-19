Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? Bursluluk sınavı başvuruları nasıl yapılır? İşte İOKBS şartları!

İlk ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı başvuruları ile ilgili beklenen açıklama bir süre önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılmıştı. Bakanlık, konuya ilişkin uygulama kılavuzunu paylaştı. Peki Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? Bursluluk sınavı başvuruları nasıl yapılır? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı şartları ve detaylar haberimizde...

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Adaylar sınav başvurularını, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapabilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı ile ilgili usul ve esaslar da bulunuyor.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru işlemi yapılırken öğrenciye ilişkin elektronik ortamdan alınan bilgiler, velisi tarafından kontrol edilmelidir.

Öğrencinin adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı kontrol edildikten sonra yanlışlar varsa başvuruda bulunulmadan önce düzeltilmelidir.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğünce yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

4 Eylül 2022'de yapılacak sınavın başvuruları 21 Nisan 2022 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

