Bursluluk sınavı sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuç sorgulama ekranı!

Ortaokullarda 5,6,7,8. ve liselerde hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflar için yapılan bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 Pazar günü tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları ilgiyle bekleniyor. Birçok kişi arama motorlarında İOKBS sonuçları ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? İşte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları tarihi...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapıldı. Bursluluk sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KONTENJANLAR NASIL?

Ortaokul;

Sınıflar; diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258 Sınıflar; diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100 Sınıflar; diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928 Sınıflar; diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

Lise;