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Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir?

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.09.2020 12:34 | Son Güncelleme

Bursluluk sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonrasında araştırılmaya başlandı. Bakanlık tarafından her sene tahsis edilen burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, sınava katılımlarının ardından bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar…

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir?

Bursluluk sınavı sonuçları sınava katılım gösteren öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonrasında şimdi tüm öğrenciler ve velileri bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Sonuçların, değerlendirmelerin ardından erişime açılması bekleniyor. İşte bursluluk sınavı sonuçları 2020 MEB duyurusu ve merak edilen tüm detaylar...

2020 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü yani ÖDSGM tarafından yapılacak değerlendirme sürecinin sonrasında erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan takvimde İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020 sorusunun yanıtı da yer alıyor. Buna göre İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap olarak; sonuçlar 28 Eylül 2020 tarihinde erişime açılacak ve duyurulacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman sorusuna yanıt alan öğrenciler ve veliler tarafından sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı ve sonuçların nereden öğrenileceği de merak ediliyor. İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir sorusuna yanıt olarak sonuçlar; Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi olan meb.gov.tr adresi üstünde sorgulanacak. Aynı zamanda öğrenci velisinin istemesi durumunda okul müdürlükleri de sınav sonuç belgesini elektronik ortamda alarak mühürle ve imzayla onaylayıp öğrencinin velisine ya da direkt olarak öğrenciye imza karşılığında verecek.

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir?

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava katılım sağlamış olan öğrenciler şimdiden puan hesaplaması ve sonuç hesaplaması yapabilmek adına bursluluk sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusuna da cevap arıyor. 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen sınav için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınavda adaylara 100 adet soru yöneltildi ve toplamda 120 dakika süre verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalara göre öğrenciler sınavda bulundukları sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu tutuldu.

Selçuk’un açıklamalarına göre daha önce 10. sınıf ve 11. sınıf öğrencileri 9. sınıfın bütün müfredatından sorumlu oluyordu. Bu yıl kapsamında daraltıldığını belirten Selçuk; 10. sınıf ve 11. sınıf öğrencilerinin de yalnızca 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu tutulduğunu belirtti. Soru ve cevapların ise en kısa süre içinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci burslarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereğince sınav kazanıldıktan sonra okula kayıt yaptırılmış olan tarihi izleyen Ekim ayının başı itibarıyla ödeneceği bilgisi bulunuyor. Konuyla ilgili olarak yapılacak olan resmi açıklamalar da sınava katılan öğrenciler ve velileri tarafından bekleniyor.

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