Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir?

Bursluluk sınavı sonuçları sınava katılım gösteren öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonrasında şimdi tüm öğrenciler ve velileri bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Sonuçların, değerlendirmelerin ardından erişime açılması bekleniyor. İşte bursluluk sınavı sonuçları 2020 MEB duyurusu ve merak edilen tüm detaylar...

2020 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü yani ÖDSGM tarafından yapılacak değerlendirme sürecinin sonrasında erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan takvimde İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020 sorusunun yanıtı da yer alıyor. Buna göre İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap olarak; sonuçlar 28 Eylül 2020 tarihinde erişime açılacak ve duyurulacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman sorusuna yanıt alan öğrenciler ve veliler tarafından sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı ve sonuçların nereden öğrenileceği de merak ediliyor. İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir sorusuna yanıt olarak sonuçlar; Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi olan meb.gov.tr adresi üstünde sorgulanacak. Aynı zamanda öğrenci velisinin istemesi durumunda okul müdürlükleri de sınav sonuç belgesini elektronik ortamda alarak mühürle ve imzayla onaylayıp öğrencinin velisine ya da direkt olarak öğrenciye imza karşılığında verecek.