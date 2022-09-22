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Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ekranı!

22.09.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. 2022 İOKBS'ye (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) burstan faydalanmak isteyen çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. İOKBS'nin tamamlanmasının ardından gözler sınav sonulçlarına çevrildi. Peki, 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ekranı...

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ekranı!

Ortaokullarda 5,6,7,8. ve liselerde hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflar için düzenlenen bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 Pazar günü tamamlandı. MEB tarafından her sene düzenlenen bursluluk sınavının sonuçları merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında İOKBS sonuçları ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları tarihi...

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 21 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alındı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapıldı.

tc mebb

Bursluluk sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

optik formm

BURSLULUK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://www.meb.gov.tr

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