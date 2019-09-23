Bursta kız öğrenciye pozitif ayrımcılık

SEVAL OCAK ADIYAMAN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2019 yılında 1 milyon 196 bin 282 öğrenciye öğrenim kredisi, 416 bin 829 öğrenciye burs verildiğini; bu yıl burs alan kız öğrenci sayısının 252 bin 427, erkek öğrenci sayısının ise 164 bin 402 olduğunu bildirdi.

Kasapoğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in öğrenim kredisi ve burslara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Öğrenim kredisi almış öğrencinin borcunu, öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren 2 yıl, lisansüstü eğitim görmesi halinde ise 4 yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde ödemesi gerektiğini aktaran Kasapoğlu, öğrenim kredisi alan öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğunun bulunmadığına, sigortalı bir işe girene kadar bu borcu erteleyebileceğini vurguladı.

Kasapoğlu, "Herhangi bir işte çalışmayan öğrenci, borcu başladığı ay dahi borcunun e-devlet aracılığıyla ertelenmesini talep ederse, borcu her defasında bir yıl olmak üzere SGK ile ilişkisi kurulana kadar ertelenmektedir. Öğrenci borcunu taksitler halinde aksatmadan ödemekteyken işten çıkması ve SGK ile ilişkisinin sona ermesi halinde yine bir yıllık borç erteleme talebinde bulunabilmektedir." ifadelerini kullandı.