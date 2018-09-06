Burt Reynolds hayatını kaybetti! Efsane aktör Burt Reynolds kimdir?

Amerikalı Hollywood yıldızı Burt Reynolds, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Reynolds, 1970'lerde oynadığı Smokey and the Bandit ve Deliverance dizileriyle şöhrete kavuşmuştu.
BURT REYNOLDS KİMDİR?
Burt Reynolds, 11 Şubat 1936 tarihinde ABD, Georgia, Waycross'de Fern H. (Miller) ve Burton Milo Reynolds çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Burton Leon Reynolds Jr.'dır. Palm Beach Lisesinden 1954 yılında mezun oldu. Üniversite için Florida'ya taşındı, futbol bursuyla Florida State Üniversitesinde iki sene okudu. Sakatlanınca 1958 yılında futbolu ve okulu bırakarak sinema oyuncusu olmak için New York'a gitti.
1955 yılında "Gunsmoke" adlı televizyon dizisinde oynamaya başladı. Ardından 1959yılında"Riverboat", 1966 yılında Dedektif Teğmen John Hawk rolünü oynadığı "Hawk" adlı dizide rol aldı.
1973 yılında "Shamus - Şahane vurgun" adlı sinema Filminde özel dedektif Shamus McCoy karakterini canlandırarak popülaritesini arttırdı.
Çılgın - Smokey and the Bandit sinema filminin 3 serisinde de oynayarak hafızalara kazındı.
1984 yılında "Şehir Isısı - City Heat" adlı sinema filminde Mike Murphy karakterini canlandırırken Clint Eastwood ile birlikte oynadı.
1988 yılında "Zor ölüm" filmindeki John McClane rolü teklif edildi ama kabul etmeyince rol Bruce Willis'e verildi.
1990 yılında başlayan "Evening Shade" dizisindeki rolü için Emmy Ödülü kazandı.
2001 yılında "Yarışçı"- "Driven" adlı filmde Sylvester Stallone ile beraber oynadı. 2005 yılında "En Uzun Mesafe" adlı filmde Adam Sandler ile birlikte rol aldı.
Burt Reynolds, 28 Haziran 1963 tarihinde oyuncu Judy Carne ile evlendi. 9 Temmuz 1965 tarihinde boşandı.
1970'lerin başında kendinden 20 yaş büyük sinema oyuncusu Dinah Shore ile uzun yıllar aşk yaşadı.
29 Nisan 1988 tarihinde oyuncu Loni Anderson ile evlendi ve 17 Haziran 1994 tarihinde boşandı. Quinton Anderson Reynolds (d.31 Ağustos 1988) adında bir oğlu vardır.
Ocak 1998 ayında Pam Seals ile nişanlandı.
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