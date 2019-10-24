Burulaş Genel Müdürü’nden Sayıştay açıklaması

Burulaş Genel Müdürü Kürşat Çapar, kurumun eski anlaşmalardan dolayı davalı olduğu Çalık Holding ile arabulucu vasıtasıyla yasal bir anlaşma yaptığını belirterek, "Bizim davaları geri çekmemiz; usulsüz ya da birilerini koruma amaçlı değil. Kurumun ve kamunun parasını koruduk. Zaten bu dava bizden önceki dönemde yapılan bir anlaşmadan kaynaklanıyor. Mahkeme kararıyla ödenmesi gereken 3 milyon lira civarındaki borcu 1,2 milyon lira ile sulh yoluyla hallettik. Ortada bir hukuksuzluk yok" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, 5 yıl süreyle elektronik bilet dağıtım ve ücret toplama anlaşması yapılan Çalık Holding ile davalık olan konuları gündeme taşıyıp Başkan Alinur Aktaş’tan bilgi istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kesinlikle hukuki bir sıkıntı olmadığını, haberlerin kasıtlı yapıldığını ifade ederek, "Alinur Aktaş’la problemi olan kişinin yazıp çizdiği, işine gelmeyen bazı gelişmeler olunca yanlış iş varmış gibi birilerini harekete geçirdiği durum." dedi.

Mecliste Burulaş Genel Müdürü Kürşat Çapar da dava konusunun kendilerinden önceki dönemi kapsadığını hatırlatarak şunları söyledi: "Çalık Holding’in Aktif Bank, N-kolay ve E-kent diye üç firması var. Üç firmayla geçmişte 5 yıl süreyle anlaşma yapılmış. İhale sonuna doğru Burulaş bu firmalarla devam etmeme yönünde irade ortaya koyunca çekişme ve sıkıntılar ortaya çıkmış. E-kent firması ve N-kolay tarafından yapılmayan ödemeler var. 12 milyon 900 bin lira hakedişimizi N-kolay yatırmamış. İkaz edilince faiziyle tahsil edilmiş. Buna mukabil Burulaş yönetimi de karşı tarafından hakedişlerini ödememiş. Bu konuda Burulaş aleyhine dava söz konusu. Bunun sonucunda 2 milyon 900 bin liranın üzerinde paraya aleyhimize olacak şekilde hüküm çıkmış. İtirazlarımız sonuçsuz kalmış ve icra aşamasına taşınmış. Dolayısıyla 3 milyon liranın icra yoluyla tahsili söz konusuydu. Burulaş yönetimi de karşı tarafa nitelikli dolandırıcılık suç duyurusu bulunmuş. Ancak konunun Ticaret Mahkemesi’nde görülmesine hükmedilmiş. Bilirkişi ataması yapılmış. Ortada nitelikli dolandırıcılık konusu olmadığını, ticari zarar söz konusu olduğu bilirkişi görüşü olarak rapora geçmiş" .

"Karşılıklı davalar sürerken biz göreve geldik" diyen Çapar, "Çalık Holding davadan duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Davadan vazgeçilmesini istedi. Teknik incelemeyi yaptık. Sayıştay raporlarında da paranın tamamının tahsil edildiği, iç denetim mekanizmalarında sorun olduğu raporlar arasında mevcut. İlgili firmaların bütün banka hesaplarını inceledik. Kaynağı belirsiz harcama olup olmadığını veri tabanı üzerinden araştırdık, Biz tarafı bile olmadığımız bir davayla alakalı hale getirilmek isteniyoruz. Bizim buradan bir şey kazanmamız lazım. Kendilerinin aleyhimize açıp kazandıkları 3 milyon liralık icra aşamasında olan davada 647 bin lira ödendi. 2 milyon 200 bin lira civarında borç kalmıştı. Davadaki bütün faizlerden vazgeçmelerini, ana paradan tavizde bulunmalarını istedik. 2 milyon 300 bin lira ödememez gerekirken, bütün harç avukatlık bedelleri ve diğer takip ettikleri davalardan feragat etmek şartıyla 1 milyon 200 bin liraya sulh yaptık. Kurum lehine tavır sergiledik. Usulsuz ya da haksız birilerini koruma amaçlı eylememiz yok. Kurum ve kamunun parasını korumak için yapılmış arabulucu ile yapılmış yasal bir anlaşmadır. Diğer firmanın aleyhimize açtığı davalardan feragat ederek muhtemel riskleri de bertaraf ettik" şeklinde konuştu.

