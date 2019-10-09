Burun akıntısı beyin omurilik sıvısı çıktı

LEFKOŞA, (DHA)- Doğum sonrası burnundan şeffaf sıvı gelmeye başlayan 34 yaşındaki Çise Atlas’a her seferinde alerjik akıntı teşhisi tedavisi uygulandı. Bir yıllık tedavinin ardından genç kadın, olumlu sonuç alamadı. Bir yıl sonunda beyin omurilik zarında yırtık teşhis edilen hasta, cerrahi operasyonla tedavi edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan 34 yaşındaki Çise Atlas, yıllar önce burun ameliyatı geçirdi. Burun ameliyatından yıllar sonra ise doğum yapan Atlas’ın doğum sonrası burnundan şeffaf sıvı gelmeye başladı. Birçok farklı hastaneye giden ve her seferinde alerjik akıntı teşhisi tedavisi uygulanan kadının şikayetleri geçmedi. Bir yılın sonunda yapılan tetkiklerde Çise Atlas’ın omurilik zarında yırtık teşhis edildi, akıntının ise beyin omurilik sıvısı olduğu belirlendi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalları tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucu Prof. Dr. Ferhat Erişir başkanlığındaki ekip tarafından operasyon gerçekleştirildi.

BURUN ZARINDAKİ İNCELME DOĞUM SIRASINDA YIRTILMIŞ OLABİLİR Prof. Dr. Ferhat Erişir, kaza, travma, buruna alınan darbe ve operasyonlarda yaşanan komplikasyonların beyin omurilik zarında yırtığa neden olabileceğini belirterek, "Çise Atlas uzun yıllar önce burun ameliyatı geçirmiş, burun ameliyatından yıllar sonra doğum yapmış. Burun ameliyatında gerçekleşme ihtimali bulunan komplikasyona bağlı olarak zarda meydana gelen incelme, doğum sırasında meydana gelen basınçla birleşince, beyin zarının yırtılmasıyla sonuçlanmış olabilir. Sonrasında hastada burundan yavaş yavaş ve damla damla sıvı gelmeye başlayabilir” dedi. SÜREKLİ BURUN AKINTISI OLANLAR DİKKAT ‘Doğru teşhis ve tedavi gerçekleştirilmeseydi, hastanın menenjitle mücadele etmesi kaçınılmaz olacaktı’ diyen Prof. Dr. Ferhat Erişir, “Beyin omurilik sıvısı, beyinde bulunan ve günde bir bardak kadar salgılanan ve hergün yenilenen beyin omurilik sıvısının, insanları travmalara karşı korur. Teşhis ve tedavi arayışları ile geçen bir yıllık süre zarfında Çise Atlas’ın sıvı kaybı yaşaması ve beynin dış ortama açık olması nedeniyle menenjit geçirme ihtimali söz konusu olacaktı. Su formunda sürekli burun akıntısı şikayeti olan kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması gerekir” uyarısında bulundu.