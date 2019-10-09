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Burun akıntısı beyin omurilik sıvısı çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

Bir yıl önce doğum sonrası burnundan şeffaf sıvı gelmeye başlaması nedeniyle birçok farklı doktora başvuran 34 yaşındaki Çise Atlas’a, her seferinde alerjik akıntı teşhisi ile birçok alerji tedavisi uygulandı.

Burun akıntısı beyin omurilik sıvısı çıktı

Bir yıl önce doğum sonrası burnundan şeffaf sıvı gelmeye başlaması nedeniyle birçok farklı doktora başvuran 34 yaşındaki Çise Atlas’a, her seferinde alerjik akıntı teşhisi ile birçok alerji tedavisi uygulandı. Bir yıldır alerji ilaçları ile yaşayan hasta, buna rağmen sıvı kaybındaki artışla birlikte yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı gibi sağlık sorunları ile de mücadele etmeye başladı. Yapılan tetkikler sonucunda Çise Atlas’ın beyin omurilik sıvısı kaybı yaşadığı anlaşıldı.
Muayene ve tetkikleri sonucunda beyin omurilik zarında yırtık teşhis edilen Çise Atlas’ın, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalları tarafından gerçekleştirilen değerlendirmesinde Prof. Dr. Ferhat Erişir başkanlığındaki ekip tarafından opere edilmesine yönelik karara varıldı.
“Hastamız Çise Atlas uzun yıllar önce burun ameliyatı geçirmiş. Burun ameliyatından yıllar sonra ise doğum yapmıştır. Burun ameliyatında gerçekleşme ihtimali bulunan komplikasyona bağlı olarak zarda meydana gelen bir incelme, doğum sırasında meydana gelen basınçla birleşince, beyin zarının yırtılmasıyla sonuçlanmış olabilir.” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Ferhat Erişir, sonrasında hastada burundan yavaş yavaş ve damla damla sıvı gelmeye başlamış olabileceğine dikkat çekti.
Prof. Dr. Ferhat Erişir, burundan gelen beyin omurilik sıvısının birincil nedenleri arasında kazalar, travmalar ve buruna gelen darbelerin etken olabileceğine dikkat çekerken, hastaların geçirmiş oldukları operasyonlarda yaşanan komplikasyonların da sebep teşkil edebileceğini kaydetti.

“Doğru teşhis ve tedavi gerçekleştirilmeseydi, hastanın menenjit geçirmesi kaçınılmaz olacaktı”
Beyin omurilik sıvısı ve işlevlerine de değinen Prof. Dr. Erişir, beyinde bulunan ve günde bir bardak kadar salgılanan ve her gün yenilenen beyin omurilik sıvısının, insanları travmalara karşı koruduğunu belirtti. Teşhis ve tedavi arayışları ile geçen bir yıllık süre zarfında Çise Atlas’ın sıvı kaybı yaşaması ve beynin dış ortama açık olması nedeniyle menenjit geçirme ihtimalinin de söz konusu olduğuna değinen Erişir, su formunda sürekli burun akıntısı şikayeti olan kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması gerektiğini bildirdi.

“Hasta, beyin tabanına burun içinden yama uygulanarak tedavi edildi”
Uyguladıkları tedavi yöntemini anlatan Erişir, işlem sırasında endoskopik kameralarla burun içine girilip, hastanın kafa tabanına doğru ilerlendiğini, burada beyin tabanına yama uygulanmak suretiyle deliğin kapatıldığını ifade etti. Beyin omurilik zarı yırtığının neden olduğu sonuçları da sıralayan Erişir, “Bu durumdaki hastalarda şiddetli baş ağrısı olmakta, hatta ameliyat sonrası kısa bir süre baş ağrısı da devam edebilmektedir. Teşhis ve tedaviye geç kalındığı durumlarda ise burun içindeki mikroplar beyine karışıp hastanın menenjit geçirmesine sebebiyet vermekte, bu durum da hastanın hayatına mal olabilmektedir. Hastanemizde gerçekleştirilen operasyon sonrası hastanın burun akıntısı ve baş ağrıları kendiliğinden geçmiş, hayati risk teşkil edebilecek tüm sorunlar ortadan kaldırılmıştır.”

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Burun akıntısı beyin omurilik sıvısı çıktıBurun akıntısı beyin omurilik sıvısı çıktı
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