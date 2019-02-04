Burun ameliyatı olan genç kızın ölmesi olayına soruşturma

Adana Valiliği, "Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti" başlıklı haberle ilgili soruşturma başlattı.
Konuyla ilgili Adana Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti’ başlıklı haberde ’Adana’da özel bir hastanede yapılan burun eti ameliyatından sonra kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başlayan, 3 gün sonra da fenalaşıp yoğun bakım ünitesine alınan üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği’ şeklinde ifadelere yer verilmiştir. Konu ile ilgili olarak Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır” denildi.
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