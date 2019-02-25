"Burun ameliyatı öncesi sigarayı bırakın"

İSTANBUL,(DHA) - Burun estetiği ve diğer burun ameliyatları ile ilgili bilgiler veren Dr. Öğretim Üyesi Kenan Selçuk Tuncay, ameliyattan önce sigara kullanan hastaların özellikle operasyondan birkaç gün önce sigarayı bırakmalarını, sonrasında da mümkünse başlamamalarını tavsiye etti.

Burundaki şekil ve işlevsel bozuklukları gidermek için yapılan burun ameliyatı sonrası iyileşme sürecini daha sağlıklı ve hızlı bir hale getirmek için dikkat edilmesi gereken birçok faktör var.

Burun estetiği ve diğer burun ameliyatları ile ilgili bilgiler veren Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kenan Selçuk Tuncay, burun ameliyatlarından önce ve sonra dikkat edilmesi gereken ayrıntılara değindi.

Özellikle burun estetiği yaptırmak isteyen hastaların psikolojik olarak ameliyata kendilerini hazır hissetmeden karar vermemelerini öneren Dr. Öğretim Üyesi Kenan Selçuk Tuncay, "Burun yüzümüzün tam ortasında olan bir organ olduğu için burunda oluşacak bir şekil değişikliği tüm yüzde ve yüz ifadesinde değişime sebep olacaktır. Ayrıca bu ameliyatı yaptırmayı düşündüğü hekimini iyi araştırmasını ve güvendiği bir hekime bu ameliyatı yaptırmasını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.