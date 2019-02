"Burun ameliyatı öncesi sigarayı bırakın"

Ayrıca burun estetiği ve ameliyatlarında hekimin bilgisi, tecrübesi, becerisi kadar hastanenin imkânları ve kullanılan malzemelerin de önemli olduğunu vurgulayan Tuncay, "En önemli faktörlerden biri hastanın anatomisi ve sonrasında kendine bakımıdır. Her şeyin mükemmele yakın gerçekleştiği bir burun estetiği ameliyatında nihai sonuç eskisinden çok daha iyi olacaktır. Örneğin; Çok kötü bir anatomiye sahip olan bir hastanın burunu mükemmel değil daha iyi olacakken çok az deformitesi olan bir hastanın burunu mükemmele yakın olacaktır" şeklinde konuştu.

"İSTİSNAİ DURUMLARDA DAHA ERKEN YAŞTA YAPILABİLİR"

Burun estetiği de dahil olmak üzere tüm burun ameliyatlarının kemik gelişiminin tamamlandığı yaş olarak kabul edilen 18 yaşından itibaren sıklıkla yapılabildiğini belirten Kenan Selçuk Tuncay, “Bazı istisnai durumlarda daha erken yaşlarda da yapılabilmektedir. Bu istinai durumlar özellikle burunda ciddi deformitesi olan ve nefes alma problemi çok üst seviyede olan hastaları kapsamaktadır.” dedi.

Burun estetiği ameliyatının her mevsim yapılabileceğine de değinen Tuncay, "Her mevsimin kendine has dikkat edilmesi gereken noktaları mevcuttur. Yaz aylarında yapılan ameliyatlardan sonra özellikle yaklaşık 1 ay güneşten korunmak ve 3 ay güneş gözlüğü takmamaya özen gösterilmelidir. Kış aylarında yapılan ameliyatlardan sonra da kalabalık ve havasız ortamlardan uzak durmak, gribal ve enfeksiyöz hastalıklardan korunmak adına önemlidir" şeklinde açıklamada bulundu.