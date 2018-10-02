Burun ameliyatı sonrası nelere dikkat etmek gerekir? İşte 8 maddede burun ameliyatı sonrası yapılması gerekenler

Burun ameliyatları, dünya genelinde en sık yapılan operasyonlarının arasında yer alıyor. Hastanın yüzüyle uyumlu ve doğal görünüm sağlayacak burun, her bir kişiye özel tasarlanıyor. Geliştirilen tekniklerle, ameliyat geçmişe göre oldukça kolay olsa da, ameliyatın ardından dikkat edilmesi gereken maddeler büyük önem taşıyor.

Burun ameliyatının ardından dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, şunları söyledi:

“Ameliyatın ardından, ilk önce atel adı verilen burun sırtında şekil vermek için koyduğumuz malzeme çıkarılır. Sonrasında altındaki flasterde çıkarıldığında, oldukça güzel ama henüz ödemleri olan bir görüntü ile karşılaşırız. Bu aşamada sadece, burun kemerli bir burun ise kemerin gittiği veya burun ucu düşükse burnun kalktığı görülür. Bu haliyle burun ileride olacağı görüntü için fikir verse de, henüz sonuç hakkında karar vermek için çok erkendir. Çünkü oturması büyük oranda 6 haftada olur, fakat mikro düzeyde ödemlerin tamamen bitme süreci 6 ay- 1 yıla kadar devam eder. Ameliyattan sonra 3-4 ay boyunca burun, olası bir darbeye karşı korunmalıdır. Ayrıca bu dönemde, gözlük takmak gibi mikrotravmalardan da sakınılmalıdır. Mecburen numaralı gözlük takması gereken kişilere, lens yada bu amaçlı buruna temas etmeyen özel yapım gözlükler önerilir” dedi.