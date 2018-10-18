Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Şok rapor

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan 15 sayfalık raporda, genç kızın hayatını kaybetmesinin ardından yapılan otopside kesin ölüm sebebinin belirlenememesi üzerine sistematik otopsi gerektiği için bulguların Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildiği hatırlatıldı.
Ameliyat sürecinin anlatıldığı raporda, genç kızın yakınları ile ameliyata giren doktorların ifadelerine de yer verildi.
Ameliyat sonrasında beyin kanaması saptanması üzerine durumun nöroloji ve beyin cerrahi uzmanları tarafından değerlendirildiği ancak acil ameliyat gerektiren patoloji düşünülmediği, medikal takip önerildiği kaydedilen raporda, "Kişinin ölümü septorinoplasti ameliyatı sırasında meydana gelen beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiştir. Bu kanamanın travmatik kökenli ve ameliyat sırasında meydana gelmiş olduğu cihetle, ameliyatı gerçekleştiren hekimin uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı oy birliği ile mütalaa olunur." ifadelerine yer verildi.
Raporda ifadelerine verilen doktorlar ise hastanın ameliyatı sırasında olağan dışı bir durumla karşılaşılmadığını ancak ameliyat sonrası uyanmaması üzerine yoğun bakıma alındığını ve beyin kanaması geçirdiğinin anlaşıldığını kaydetti.
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