HABER

Burun ameliyatında ölüme başsavcılıktan soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 15:06 | Son Güncelleme

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, burun ameliyatı olduktan sonra rahatsızlanan ve genç kızın ölümüyle sonuçlanan ameliyatla ilgili soruşturma başlattı.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca, özel bir hastanede gerçekleştirilen burun ameliyatı sürecinde tıbbi hata sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Leyla Sönmez’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, burun ameliyatı olduktan sonra rahatsızlanan ve genç kızın ölümüyle sonuçlanan ameliyatla ilgili soruşturma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca, özel bir hastanede gerçekleştirilen burun ameliyatı sürecinde tıbbi hata sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Leyla Sönmez’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında görevlendirilen Cumhuriyet Savcısının katılımıyla, müteveffa Leyla Sönmez’e Adana Adli Tıp Kurumu’nda klasik otopsi işlemi yapılmış olup bu aşamada kesin ölüm sebebi henüz belirlenememiştir. Hastanede gerçekleştirilen ameliyatın öncesinde, ameliyat sırasında veya ameliyat sonrasında yapılan hatalı tıbbi müdahaleler veya başkaca bir sebebin ölüme yol açıp açmadığı hususları soruşturma kapsamında titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturmanın safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir” ifadelerine yer verildi.

PARTNERÖpücüklü kahvaltıÖpücüklü kahvaltı
Hakkari’de Öykü Arin için kök hücre kampanyasıHakkari’de Öykü Arin için kök hücre kampanyası
/ek fotoğraf ve bilgiyle/ Sarıyer'de tekne yangını/ek fotoğraf ve bilgiyle/ Sarıyer'de tekne yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Takside kabusu yaşadı! 'Buraya kadar' deyip silahı başıma dayadı

Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

Son dakika! Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: Zehirlenenler var

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

Son dakika! Gaziantep'te damat dehşeti: 4 kişiyi öldürdü

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Son dakika! Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi kar altında kaldı

Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi karın altında kaldı!

Bu yolun çok farklı bir özelliği var

Bu yolun çok farklı bir özelliği var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.