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Burun ameliyatından sonra komaya giren Leyla, hayatını kaybetti (2) 

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 12:44 | Son Güncelleme

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Adana Valiliği'nce özel hastanede burun eti ameliyatı olduktan 3 gün sonra fenalaşan Leyla Sönmez'in, götürüldüğü Balcalı Hastanesi'nde yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adana Valiliği'nce özel hastanede burun eti ameliyatı olduktan 3 gün sonra fenalaşan Leyla Sönmez'in, götürüldüğü Balcalı Hastanesi'nde yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Sönmez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, genç kadının ameliyat olduğu hastaneden sağlık durumunun ağırlaşması üzerine ilk olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne buradan da Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Dahiliye Bölümü'nün yoğun bakım servisine sevk edildiği kaydedildi. Balcalı Hastanesi'ne gönderilen Sönmez'in ilk bulgularının idrar azlığı, akut böbrek yetmezliği, bilinç bulanıklığı ve ateş olduğu, hastanın septik şok ön tanısı ile dahiliye yoğun bakımına yatırıldığı, hastaneye getirildiğinde kalp durması olduğu ve soluk borusuna tüp takıldığı belirtildi. Sönmez'in 3 Ocak günü saat 23.45'te kalp durması sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. Valilik tarafından elde edilen bulgular kapsamında, Leyla Sönmez'in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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