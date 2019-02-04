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Burun ameliyatından sonra komaya giren Leyla, hayatını kaybetti (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 14:07 | Son Güncelleme

'BAŞKA LEYLA'LAR ÖLMESİN' Adana'da burun eti ameliyatından 3 gün sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Leyla Sönmez'in cenazesi, otopsinin tamamlanmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan yakınlarına teslim edildi.

Burun ameliyatından sonra komaya giren Leyla, hayatını kaybetti (3)

'BAŞKA LEYLA'LAR ÖLMESİN'
Adana'da burun eti ameliyatından 3 gün sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Leyla Sönmez'in cenazesi, otopsinin tamamlanmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan yakınlarına teslim edildi.
Kızının cenazesini teslim alan Ali Haydar Sönmez, Leyla'nın ihmal sonucu öldüğünü iddia ederek, "Kızım burun ameliyatı için sağ girdi, ölü çıktı. Bu o kadar zor bir ameliyat değildi. Bizim buradaki mücadelemiz kendimiz için değil. Bundan sonra başka Leyla'lar ölmesin, başka aileler ağlamasın. İnsanların sağlığını rant konusu haline getirenler utansın. Cumhurbaşkanıma ve Sağlık Bakanıma sesleniyorum; Leyla benim kızım değil, onların kızıdır. Kızım, 19 senedir okula gidiyor. İdealleri vardı. Sağlıkçı olacaktı, sağlığından oldu" dedi.
Leyla Sönmez'in amcası Cezayir Sönmez olayla ilgili hukuki mücadele başlattıklarını belirtirken, anne Fener Sönmez kızının cenazesini beklerken ağıt yaktı. Anne Sönmez, "Kızımı paramparça ettiler. Leyla'mı öldürdüler. Ben onları şikayet ettim. Dinlemediler. Beni hiç düşünmediler. Ciğerimi yaktılar" diye konuştu.
ÇİLEM DOĞAN ARKADAŞIYDI
Adana'da, eşi Hasan Karabulut'u (33) tabancayla vurarak öldürmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 50 bin lira kefaletle serbest bırakılan Çilem Doğan, (24) yaşamını yitiren Leyla Sönmez'in arkadaşı olduğunu söyleyerek, aileye teselli için Adli Tıp Kurumu önüne geldi. Doğan, bir ay önce kendisinin de aynı doktora ameliyat olduğunu ve şu an yüzünde ödemler olduğunu iddia etti. Çilem Doğan ameliyat olmadan bir gün önce Leyla ile görüştüğünü belirterek şöyle konuştu:
"Abla mezuniyetim var, ondan dolayı ameliyat olmak istiyorum, dedi. Ben de iyileşme sürecinin biraz geç olabileceğini, ertelemesini söyledim. Ama o bir an önce aradan çıkarmak istiyordu. Daha sonra duydum ki ameliyat olmuş ve durumu kötüymüş. Hastaneye geldik, kalbinin durduğunu söylediler. Canımız çok yanıyor, ne diyeceğimi bilemiyorum."
Leyla Sönmez'in cenazesi yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Ceyhan ilçesine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Burun ameliyatından sonra komaya giren Leyla, hayatını kaybetti (3)Burun ameliyatından sonra komaya giren Leyla, hayatını kaybetti (3)Burun ameliyatından sonra komaya giren Leyla, hayatını kaybetti (3)Burun ameliyatından sonra komaya giren Leyla, hayatını kaybetti (3)

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