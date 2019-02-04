HABER

Burun ameliyatından sonra komaya giren Leyla, hayatını kaybetti (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 15:02 | Son Güncelleme

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca özel hastanede burun eti ameliyatı olduktan 3 gün sonra fenalaşan Leyla Sönmez'in, götürüldüğü Balcalı Hastanesi'nde yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Sönmez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca, özel bir hastanede gerçekleştirilen burun ameliyatı sürecinde tıbbi hata sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Leyla Sönmez’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında görevlendirilen Cumhuriyet Savcısının katılımıyla, müteveffa Leyla Sönmez’e Adana Adli Tıp Kurumu’nda klasik otopsi işlemi yapılmış olup bu aşamada kesin ölüm sebebi henüz belirlenememiştir. Hastanede gerçekleştirilen ameliyatın öncesinde, ameliyat sırasında veya ameliyat sonrasında yapılan hatalı tıbbi müdahaleler veya başkaca bir sebebin ölüme yol açıp açmadığı hususları soruşturma kapsamında titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturmanın safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir."

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca özel hastanede burun eti ameliyatı olduktan 3 gün sonra fenalaşan Leyla Sönmez'in, götürüldüğü Balcalı Hastanesi'nde yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Sönmez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca, özel bir hastanede gerçekleştirilen burun ameliyatı sürecinde tıbbi hata sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Leyla Sönmez’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında görevlendirilen Cumhuriyet Savcısının katılımıyla, müteveffa Leyla Sönmez’e Adana Adli Tıp Kurumu’nda klasik otopsi işlemi yapılmış olup bu aşamada kesin ölüm sebebi henüz belirlenememiştir. Hastanede gerçekleştirilen ameliyatın öncesinde, ameliyat sırasında veya ameliyat sonrasında yapılan hatalı tıbbi müdahaleler veya başkaca bir sebebin ölüme yol açıp açmadığı hususları soruşturma kapsamında titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturmanın safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir."

PARTNER Uykusuzluk problemi çekiyorsanız bir de bunu deneyin Uykusuzluk problemi çekiyorsanız bir de bunu deneyin
Müteahhit intihar ettiMüteahhit intihar etti
Baba ve oğlu trafik kazasında yaralandıBaba ve oğlu trafik kazasında yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.