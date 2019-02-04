Burun ameliyatından sonra komaya giren Leyla, hayatını kaybetti (4)

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca özel hastanede burun eti ameliyatı olduktan 3 gün sonra fenalaşan Leyla Sönmez'in, götürüldüğü Balcalı Hastanesi'nde yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Sönmez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca, özel bir hastanede gerçekleştirilen burun ameliyatı sürecinde tıbbi hata sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Leyla Sönmez’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında görevlendirilen Cumhuriyet Savcısının katılımıyla, müteveffa Leyla Sönmez’e Adana Adli Tıp Kurumu’nda klasik otopsi işlemi yapılmış olup bu aşamada kesin ölüm sebebi henüz belirlenememiştir. Hastanede gerçekleştirilen ameliyatın öncesinde, ameliyat sırasında veya ameliyat sonrasında yapılan hatalı tıbbi müdahaleler veya başkaca bir sebebin ölüme yol açıp açmadığı hususları soruşturma kapsamında titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturmanın safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir."
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