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Burun ameliyatından sonra komaya giren Leyla, hayatını kaybetti (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 17:26 | Son Güncelleme

LEYLA, TOPRAĞA VERİLDİ Leyla Sönmez'in cenazesi ailesi tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Ceyhan ilçesinin Esentepe Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

LEYLA, TOPRAĞA VERİLDİ

Leyla Sönmez'in cenazesi ailesi tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Ceyhan ilçesinin Esentepe Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Kısa süre burada bekletilen cenaza ardından Ceyhan Yeni Mezarlığı'na getirildi. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı cenaze töreninde genç kızın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Leyla Sönmez, toprağa verildi.

Ceyhun ÖZER/ CEYHAN(Adana), (DHA)

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