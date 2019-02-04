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Burun ameliyatından sonra yaşam savaşını kaybeden Leyla’nın cenazesi ailesine teslim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

Adana’da özel bir hastanede burun eti ameliyatı olan Leyla Sönmez (23), 5 gündür yattığı yoğun bakımda yaşam savaşını kaybetti.

Adana’da özel bir hastanede burun eti ameliyatı olan Leyla Sönmez (23), 5 gündür yattığı yoğun bakımda yaşam savaşını kaybetti. Adana Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatırken, genç kızın acılı babası Ali Haydar Sönmez de sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Baba Sönmez, "Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Leyla sadece benim kızım değil, onun da kızıdır. Ne olur bu işin peşini bırakmasınlar" dedi.
Uyurken nefes darlığı çektiği için Adana’da 29 Ocak Salı günü özel bir hastanede burun eti ameliyatı olan 23 yaşındaki Leyla Sönmez’in, operasyonun ardından karın ağrısı şikayeti başladı. Genç kızın ailesi doktora haber verdi. Operasyonu gerçekleştiren doktorun ise “Kızınız naz yapıyor. Bu tip ameliyatlarda bu tip şikayetler normal” dediği öğrenildi. Aile ise beklemeye başladı. Ağrıları artan Leyla kan kusmaya başlayınca, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi.
Ameliyattan 3 gün sonra fenalaştığı için Balcalı Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Leyla’nın kalbi durdu. Burada doktorların müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakımda 2 gün daha yaşam mücadelesi veren Leyla’nın iç organlarının çöktüğü tespit edildi. Dün gece doktorların tüm çabalarına rağmen genç kız, yaşamını yitirdi.
Otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilen genç kızın cenazesini almak için, Leyla’nın ailesi sabahtan bu yana adli tıp kurumu önünde nöbet tutmaya başladı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Ali Haydar Sönmez, kızlarını burun ameliyatı için hastaneye sağ getirdiklerini, ölü çıkarttıklarını ifade ederek, “Burun ameliyatı, çok zor bir ameliyat değil. Bunu herkes biliyor. Sadece Leyla adına değil, tüm vatandaşlarımız adına konuşuyorum. Leyla öldü ama başka Leylalar ölmesin. Biz ağladık, başka analar babalar ağlamasın. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Leyla sadece benim kızım değil, onun da kızıdır. Bu olayın peşini bırakmasınlar” diye konuştu.
Kızının sağlık bölümünde okuduğunu fakat sağlık mağduru olduğunu dile getiren acılı baba, “Doktorla konuştuğumuzda ona kızımın karın ağrısı çektiğini ve ağrılarından dolayı ağladığını söyledim. O da kızımın emin ellerde olduğunu ve her şeyin kontrol altında tutulduğunu söyledi” dedi.
Genç kızın amcası Cezayir Sönmez ise Leyla’nın üç gün boyunca kan kustuğunu, doktoru uyarmalarına rağmen hiçbir şey yapılmadığını söyleyerek, “Leyla’yı ameliyat eden doktor cinayet işlemiştir. Biz Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere tüm yetkililere sesleniyoruz. Bu işe el atsınlar, peşini bırakmasınlar. Bu doktor daha önce de hata yapmış, başka ailelerin de canını yakmış. İlk hatası değil. İlk hatasında doktora gereken ceza verilseydi, bizim kızımız belki de yaşayacaktı” diye konuştu.
Doktor hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da ifade eden acılı aile, adalete güvendiklerini ve doktorun gerekli cezayı alacağını beklediklerini dile getirdi.

Genç kızın cenazesi alındı
Yapılan otopsisinin ardından genç kızın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Leyla’nın acılı annesi Fener Sönmez ise yanındakilerin desteğiyle ayakta durabildi. Leyla Sönmez’in cenazesi defnedilmek üzere Ceyhan Yeni Mezarlığı’na götürüldü.
Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Adana Valiliği’nin talimatlarıyla olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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