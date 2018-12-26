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'Burun ameliyatlarında estetik kadar nefes almak da önemli'

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.12.2018 12:24 | Son Güncelleme

BURUN estetiği ameliyatları ülkemizde sıklıkla gerçekleştirilirken Memorial Kayseri Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof.

'Burun ameliyatlarında estetik kadar nefes almak da önemli'

KAYSERİ, (DHA) - BURUN estetiği ameliyatları ülkemizde sıklıkla gerçekleştirilirken Memorial Kayseri Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Teoman Eskitaşçıoğlu yapılan burun ameliyatları sonrası estetik kadar iyi nefes alabilmenin de önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Eskitaşçıoğlu, "Doğru cerrahi işlem hem hekimi hem de hastayı mutlu eder" dedi.
Burnun hem estetik hem de fonksiyonel olması gerektiğini belirten Memorial Kayseri Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Teoman Eskitaşçıoğlu, "Nefes alıp vermeyle ilgili problemler olsun ya da olmasın birçok insan estetik kaygılarla burun ameliyatı olmak için plastik cerrahlara başvurmaktadır. Estetik burun ameliyatları (rinoplasti) sonrasında insanlar hem daha güzel ve estetik hem de daha rahat nefes alabileceği bir buruna sahip olmaktadır. Estetik ve fonksiyonel açıdan değerlendirildiğinde normal bir burunda en dar yer burun kökü olmalıdır. Ayrıca burun şeklinin uca doğru hafif genişleyerek gelmesi fonksiyonel açıdan en uygun şekildir. Bazen estetik burun ameliyatlarında, daha güzel ve kibar bir burun şekli oluşturmak için yapılan işlemler sonrasında, bazı önemli anatomik bölgelerin deforme edildiği görülmektedir. Klasik estetik burun ameliyatlarında, kemik çatı daraltılır, kıkırdak çatı küçültülür ve burun ucu inceltilir. Bu cerrahi işlemler yapılırken, bazı bölgelere dikkat edilmezse ameliyat sonrasında hem istenmeyen şekil bozuklukları hem de zor nefes alma problemi ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.
Cerrahide fonksiyonel yapının korunması gerektiğini söyleyen Eskitaşçıoğlu, "Burun anatomik açıdan, kıkırdak ve kemik çatıdan oluşan bir piramide benzer. Bu piramit kıkırdak ve kemikten oluşan ayırıcı bir bölmeyle ikiye ayrılır. Nefes alırken havanın geçtiği burun pasajları, mekanik ve dinamik etkilere bağlı olarak daralabilir. Bu da nefes alma güçlüğüne yol açar. Mekanik tıkanmaların nedeni, burun duvarındaki eğrilikler ve burun içindeki etlerde büyümedir. Dinamik tıkanmalara ise burunun hareketli kısımları (valf bölgeleri) neden olur. Bu sorunlar doğuştan olabileceği gibi sonradan geçirilen ameliyatlara ya da travmalara bağlı olarak karşımıza çıkar. Burun delikleri dış valf bölgesini, orta kıkırdak çatı bölgesinin burun sırtında birleştiği yer ucuna en yakın bölgesi ise iç valf bölgesini oluşturur. Estetik burun ameliyatlarında, fonksiyonel amaçla burun duvarındaki (septum) eğrilikler giderilirken, valf bölgelerinin de korunması oldukça önemlidir" diye konuştu.
'CERRAHİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMEZSE NEFES ALMAKTA ZORLUK OLUR'
Kulaktan alınan kıkırdağın burunda kullanıldığını ifade eden Eskitaşçıoğlu, "Cerrahi sırasında dikkat edilmediğinde, burun deliklerinde veya yan duvarlarda ‘kollaps’ diye bilinen kapanmalar meydana gelir. Bu durum nefes alırken zorluğa yani valf yetmezliğine neden olur. Yani burun ucunu inceltmek için kıkırdakların gereğinden fazla alınması bu bölgeyi zayıflatır. Bu işlem burun deliklerinin tamamen kapanmasına yol açar. Bu cerrahi sonrasında oluşan deformasyonu düzeltebilmek için kulak arkası veya kaburgadan alınan kıkırdak greftleri kullanılır. Amaç, burun yapısının tekrar eski güçlü yapısına kavuşturmaktır. Burun ameliyatlarında, mümkün olduğunca koruyucu ve fonksiyonel cerrahi teknikler tercih edilmelidir. Sonuç olarak doğru cerrahi işlem hem hekimi hem de hastayı mutlu eder" dedi.

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