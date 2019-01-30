Burun ameliyatlarında nefes ve estetik planlaması

Türkiye’de en sık gerçekleştirilen estetik ameliyatın, burun estetiği olduğunu anlatan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Sönmez, bu konuda hastalarıyla paylaştığı bazı bilgileri aktardı. Bu ameliyatın eskiden gözlerin şiştiği, morardığı, burun içine tamponların konduğu ve bu tamponların çıkarılmasının olay olduğu travmatik bir süreçti şeklinde açıklama yapan Dr. Ahmet Sönmez, şimdi ise bu konuların pek çoğundan hastaların kurtulduğunu ifade etti. Artık çok nadir durumlar dışında burun içine tampon koymadıklarını belirten Dr. Sönmez, bunun hastanın ilk andan itibaren burnundan nefes alabilmesi demek olduğunu, daha da önemlisi hastanın tamponun çıkarılması anındaki stresi yaşamadığını vurguladı. Cerrahi sırasında kullanılan aletlerin çok daha rafine olduğunu, ameliyatın minimum travma oluşturarak yapıldığını anlatan Dr. Ahmet Sönmez, dolayısıyla şişme ve morarmanın çok az olduğunu ya da hiç olmadığını dile getirdi.

Burun estetiğinde yaş ve cesaret

Burun estetiği isteyen hastaların ne kadar erken ameliyat olurlarsa o kadar iyi olabileceğinin altını çizen Dr. Ahmet Sönmez, "Ameliyattan elde etmek istedikleri konusunda kafaları net olan ve kemik gelişimini tamamlamış 16-17 yaşından büyük kişileri ameliyat için adaydır. Ameliyatı genç yaşlarda olan kişilerin vücut imgeleri ameliyat sonrası görüntüyü daha kolay kabul ediyor ve birkaç ay içinde sanki hiç ameliyat olmamış gibi hissedebiliyor" dedi.

Dr. Ahmet Sönmez, ileri yaşlarda mesela kırklı yaşlarda ameliyat olan kişilerin genelde gençlik yıllarından beri burun görüntülerinden rahatsız olduklarını, ancak ameliyata yeni cesaret edebildiklerini sözlerine ekledi.

Burun estetiği ameliyatında planlama çok önemli

Karakterin oturduğu, kişinin toplum önünde imgesinin oluştuğu bu dönemde burun gibi yüzün tam ortasında olan bir organda yapılacak ameliyatın iyi planlanması gerektiğinin altını çizen Dr. Ahmet Sönmez, bu grup hastalarda ameliyat olduğu çok belli olacak radikal fark oluşturacak bir işlem planlamanın doğru olmadığını belirtti.

Bu grup hastaya daha ufak dokunuşlarla dışarıdan çok anlaşılmayacak işlem yapılmasının daha uygun olacağını ifade eden Dr. Sönmez, böylece hem hastanın kendi görüntüsüne daha kolay intibak edebileceğini, hem de çevreden olumsuz tepki almayacağını kaydetti.

Dr. Ahmet Sönmez, "Bilinmesi gereken bir konu da nefes alma sıkıntısı çeken hastaların tedavisinde de çoğu zaman burun şeklini düzeltmek faydalı olur. Yani zannedildiği gibi burun içi ve burun dışı farklı bölümler değildir. İçerideki eğrilik muhakkak dışarıda da görüntüye yansır. Ya da burun kanatlarındaki yetersizlik ve çöküklük nefes alma sorunu da oluşturur. O halde yapılması gereken, ihtiyaç halinde burnun içini ve dışını aynı seansta ameliyat etmektir. Böylece hastaya bir ameliyatta iki fayda birden sağlanmış olur’’ diyerek sözlerini noktaladı.

