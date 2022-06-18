Burun deliği kıllarını almak beyinde kalıcı hasara neden olabilir! Burun deliği kılları nasıl alınır?

Burun deliği kılları özellikle uzunsa ve burnunuzun altında bariz bir şekilde görünüyorsa can sıkıcı olabilir. Görünümünüzü düzeltmek için burun deliği kıllarını cımbızla veya ağdayla almaya kalkabilirsiniz. Ancak uzmanlar bunu yapmamanızı tavsiye ediyor. Uzmanlar, burun deliğindeki kılları almanın aslında fiziksel sağlığınıza zarar verebileceği ve sizi enfeksiyonlara karşı duyarlı hale getirebileceği konusunda uyardılar.

BURUN DELİĞİ KILLARININ ÖNEMİ

Çünkü burnumuzdan soluduğumuz zararlı partikülleri vücudumuzdan uzak tutmak ve soluduğumuz havadaki nemi korumak söz konusu olduğunda burun deliklerimizin içindeki küçük tüyler hayati önem taşır. Burun deliği tüylerini tamamen çıkarmadan düzeltme ve inceltme tekniklerini kullanarak temiz ve düzenli tutmanın elbette yolları vardır.

BURUN DELİĞİ KILLARINI YANLIŞ ALIRSANIZ NE OLUR?

Burun kıllarını almak için cımbız kullanmak acı verici bir işlemdir. İkincisi, çok fazla batık tüy bırakır ve ayrıca deri enfeksiyonu kapabilirsiniz. İrinle dolu bu kırmızı yumrular çok acı verici olabilir.

Burun deliğinden çıkan kılları koparırsanız, folikülün etrafındaki mikroplar içeri girerek enfeksiyona neden olabilir. Burundan kan taşıyan damarlar, beyinden kan taşıyan damarlarla buluşuyor. Mikroplar beyne geri dönerse, beynin iltihaplanmasına neden olabilir, bazen beyin apsesine neden olabilir.

Ağda tek seferde çok fazla burun kılını alır ve sizi toz ve diğer yabancı partiküller gibi alerjilerden vücudunuza girmesini önlemek için burun deliğinizde burun kılları kalmaz. İltihaplanma ve tahrişe neden olabilir.

Tüy dökücü kremler, saçtaki keratin proteinini yok eden ve böylece dökülmesine izin veren kimyasallar içerir. Bu kremler bacak ve göğüs için kullanılabilir ancak burun deliği içinde kullanılması iyi bir fikir değildir. İkincisi, bu kimyasalın güçlü kokusu temiz hava solumanızı zorlaştıracaktır.

BURUN DELİĞİ KILLARI NASIL ALINIR?

Burun deliği kıllarını almak için iki ideal yöntem bulunuyor. Bunlardan ilki bu işi yapmak için tasarlanmış makineler. Burun kılı alma makineleri sayesinde bu işi güvenli bir şekilde çözebilirsiniz.

Tıraş makineleriyle birlikte gelen aparatlar da genellikle burun kıllarınızdan rahatça kurtulmanız için tasarlanmış benzer bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte ucu top şeklinde olan (keskin olmayan) burun kılı kesme makaslarını da kullanabilirsiniz.



