Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusunun en büyük avantajlarından biri işlemin çok kısa bir sürede gerçekleşmesidir. Ortalama 20-30 dakika içinde burun dolgusu tamamlanır. Burun ameliyatı gibi iyileşme sürecine de gerek yoktur. Bu nedenle hastalar burun estetiği öncesi burun dolgusu ile adeta ‘prova’ yapma şansı yakalar. Burun dolgusunun daha ekonomik olması da bu işlemi burun estetiğinden daha ulaşılabilir bir hale getirmiştir.

Burun dolgusu , klinik ortamda gerçekleşir. Öncelikle hastaya anestezik krem uygulanır. 20-30 dakika sonra hastanın ve uzman hekimin kararıyla belirlenmiş noktalara cilt dolgusu enjekte edilir. İşlemden sonra kızarma görülmesi normaldir, birkaç saat içinde kızarıklık yok olacaktır. Burun dolgusunun etkisi kalıcı değildir. 6-18 ay içinde burun dolgusu vücuttan atılır. Bu nedenle burun ameliyatı olmadan, burundaki şekil bozukluklarını gidermek isteyenler tarafından burun dolgusu tercih edilir.

Op. Leyla Arvas bu soruyu şöyle cevaplıyor; “Artık cerrahi olmayan işlemleri yapmak için daha fazla seçeneğimiz var. Ameliyat olmamak, daha az risk, daha hızlı iyileşme süresi, daha az yan etki ve yine de çok benzer sonuçlar anlamına gelir. Dermal dolgu maddelerinin kullanıldığı yeni ameliyatsız burun estetiği sadece beş dakikada ve acısız bir şekilde tamamlanabiliyor. Bunun yanı sıra cerrahi rinoplasti de iyileşme süreci bir ay veya daha uzun oluyor. Bu nedenle hızlı sonuç görmek ve kusursuz bir burun görüntüsüne sahip olmak için hastalar burun dolgusunu tercih ediyor.’’

Burun dolgusu ile burun üzerindeki kemik yok edilebilir. Burun kemiğinin çevresine eklenen burun dolgusu sayesinde, burun kemiği dolgunun içine gömülür böylece burnunuz daha düz görünür. Burun kemiğinin yanı sıra, burun ucuna da dolgu uygulanarak burnunuz daha kalkık gösterilebilir.

Burun dolgusu burun kanatlarına, burun kemiğine ve burun ucuna uygulanabilir. Hastanın ne kadar dolguya ihtiyacı olacağına uzman hekim karar verecektir. Op. Dr. Leyla Arvas, burundaki şekil bozukluklarına, kontür eksiklerine, asimetrik problemlere en uygun şekilde hastanın burnuna hyaluronik asit dolgusunun enjekte edilmesi gerektiği belirtmektedir.

Burun dolgusunu beğenmezsek ne olur?

Burun dolgusunun sonuçları kalıcı değildir. Bu nedenle sonuçları beğenmezseniz birkaç ay içinde doğal olarak kendi burun görüntünüze sahip olabilirsiniz. Burun dolgusunu, burun ameliyatı sonrasında da kullanabilirsiniz. Cerrahi burun estetiğinden sonra burun ucunuzu kaldırmak ve burun kontörünüzü şekillendirmek için burun dolgusundan yardım alabilirsiniz. Rinoplasti ameliyatından sonra beğenmediğiniz noktalar için tekrar ameliyat olmak yerine burun dolgusu ile pratik bir şekilde hokka buruna kavuşun.

Burun dolgusunun durdurulamaz yükselişi

Burun dolgusunun son yıllarda bu kadar yükselmesinin sebebi ünlülerin de bu estetiği sıklıkla yaptırıp paylaşması olarak gösteriliyor. Sosyal medya ünlülerinin, oyuncuların ve modellerin burnunda görülen minimal dokunuşlar kimsenin gözünden kaçmıyor! Burun estetiğine vakit bulamayan, burun estetiği yaptırmaya bir türlü karar veremeyen hastalar için burun dolgusu harika bir çözüm haline geldi. Ortalama bir sene kalıcılığı olan burun dolgusu, hem burun estetiğinin provası olarak görülüyor hem de yüze hızlı ve doğal bir dokunuş ekliyor. Eğer siz de burnunuzdan mutlu değilseniz, burun dolgusu ile hayalinizdeki burna hızlı ve pratik bir şekilde kavuşabilirsiniz.



