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Burun estetiği ameliyatı için girdiği hastaneden cenazesi çıktı (Tekrar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 17:32 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da burun estetiği için ameliyat masasına yatan Erdi Öztürk (29), beyin damarlarında görülen anevrizma adı verilen baloncuk kanama yapınca komaya girdi.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da burun estetiği için ameliyat masasına yatan Erdi Öztürk (29), beyin damarlarında görülen anevrizma adı verilen baloncuk kanama yapınca komaya girdi. Yürüyerek hastaneye giren Öztürk, 5 gün sonra yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Bismil ilçesinde yaşayan Erdi Öztürk, buruk estetik ameliyatı olmak için 25 Ekim günü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Öztürk, ameliyata alındı. Ameliyat sırasında Öztürk'ün beyin damarlarında görülen ve anevrizma adı verilen baloncuk kanama yapınca komaya girdi. Acil Yoğun Bakım ünitesine kaldırılan Erdi Öztürk, 5 gün sonra 30 Ekim'de yaşamını yitirdi. Hastanede yapılan otopsisinin ardından Erdi Öztürk'ün cenazesi, dün ailesi tarafından alınarak Bismil ilçesine bağlı Sarıbudak köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.
HASTANE YETKİLİLERİ AÇIKLAMA YAPMADI
Hastane yönetimi konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Öztürk'ün beynindeki anevrizmadan kendisinin de haberdar olmadığı ve bunun ancak emar çekimi sırasında ortaya çıkabileceği belirtildi.
ANEVRİZMA NEDİR?
Anevrizma, atardamarın zayıf bir noktasının genişleyerek balonlaşmasıdır. Beyin damarlarında görülen ve anevrizma adı verilen baloncuklar, kanama yaptığı takdirde yüksek oranda ölüm ve sakatlık riski taşır. Gelişen tıp teknolojisi sayesinde anevrizma tedavisi çoğu kez açık ameliyata gerek kalmadan, neşter kullanılmadan, kasıktan bir kateterle girilerek tedavi edilebiliyor.

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