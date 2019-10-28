HABER

Burun estetiği ameliyatı korkusuna son veren teknik

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr.

Burun estetiği ameliyatı korkusuna son veren teknik

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adnan Ekinci, burun ameliyatı korkusu olanların piezo rinoplasti tekniği ile burun estetiği ameliyatı korkusunu yenebileceğini söyledi.
Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adnan Ekinci, burun estetiği ameliyatlarında piezo rinoplasti tekniğinde ultrasonik ses dalgalarının titreşiminin gücünden yararlanıldığını belirtti.
Piezo rinoplasti estetiğini gerçekleştiren piezo cihazı ile burun çevresindeki cilt, doku, damar ve kasların zarar görmediği söyleyen Ekinci, “Ultrasonik piezo rinoplasti tekniğini, burun estetiğinde yeni bir yeni bir uygulamadır. Piezo estetiği piezo cihazı denen bir ultrasonik ses dalgalarının titreşim gücü ile burun kemiklerinin yeniden şekillenmesi esasına dayanan estetik burun ameliyatıdır. Piezo cihazı kemik dokuya duyarlı olduğu için bu nedenle çevresindeki cilt, doku, damar ve kasları kesmediğinden dolayı bu yapılara zarar vermez. Böylece ameliyat sırasında daha az kanama, ameliyat sonrasında da hastalarda daha az morluk ve şişlik oluşmasını sağlar. Böylece hastaların ameliyat sonrasını daha konforlu bir şekilde olanak sağlamasına yardımcı olan son teknoloji bir cihaz" dedi.

Ameliyat sonrası morluklar erken düzeliyor
Piezo rinoplasti estetiği ile ameliyat sonrasında oluşan morlukların azaldığını kaydeden Ekinci, piezo tekniğinin ameliyat sonrasında oluşabilecek morlukların çok daha erken sürede iyileşmesine imkan sağladığını ifade ederek, “Burun ameliyatı sırasında burun kemiklerinin kırılması ve sonrasında yüz ve göz çevresinde morluk ve ağrılara neden olmakta. Bu durumdan dolayı hastalar endişe duymakta ve ameliyatı ertelemekteydiler. Piezo burun cerrahisi ile hastaların korkuları büyük oranda giderilmiştir. Hastanemizde 25 yaşında bir hastamıza piezo rinoplasti tekniği uygulanarak, başarılı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Piezo cerrahisi ameliyat esnasında kanamayı azaltmaktadır. Ameliyat sonrasında morlukları azaltmakta ve ameliyat sonrasında oluşabilecek morlukların çok daha erken sürede iyileşmesine imkan sağlamakta” dedi.

Tampon çıkartma eziyetine zor veriyor
Ekinci, bu teknik ile ameliyat sonrası tampon çıkartma eziyetinin de ortadan kalktığına vurgu yaparak, “Hastaların en çok korktuğu şeylerden birisi tampon çıkarma işlemi. Biz son zamanlarda bez tamponların yerine içerisinde hava kanalı olan ve kendiliğinden eriyen silikon tamponları tercih ediyoruz. Hastalarda 3. gün tampon alınıyor, hastaların nefes almasına da engel teşkil etmiyor. Hastalarda en korkulan konulardan birisi de tampon çıkartılırken oluşan ağrı. Son yıllarda kendiliğinde eriyebilen tampon çeşitleri geliştirilmiştir. Eriyen tamponların kullanımı ile ameliyat sonrasında tampon alınmasına gerek kalmadan tampon birkaç gün içerisinde kendiliğinden erimekte ve tampon korkusu olan hastalarda fiziksel ve psikolojik rahatlık sağlamaktadır. Piezo burun ameliyatının süresi yaklaşık olarak 1 ile 3 saat arasında değişmektedir" şeklinde konuştu.

Burun estetiği ameliyatı korkusuna son veren teknik

PARTNERBu araçlara gözleri gibi bakıyorlar...Bu araçlara gözleri gibi bakıyorlar...
Prof. Dr. Gürer: “Stres, sigara ve obezite sedef hastalığını tetikliyor”Prof. Dr. Gürer: “Stres, sigara ve obezite sedef hastalığını tetikliyor”
Vücudunuzdaki 5 santimetreden büyük şişliği önemseyinVücudunuzdaki 5 santimetreden büyük şişliği önemseyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Bebeğin ilk aşısı anne sütü"

"Bebeğin ilk aşısı anne sütü"

Ankara'daki 'emzirme timine' yoğun ilgi! Günde 50'ye yakın çağrı alıyorlar

Ankara'daki 'emzirme timine' yoğun ilgi!

Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan grip aşısı açıklaması

Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.