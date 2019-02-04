Burun estetiği ameliyatlarında rinoplasti yöntemi

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, burun için yapılan estetik operasyonlarında rinoplasti yöntemi ile hızlı iyileşme ve çok daha doğal bir burun yapısının elde edildiğini söyledi.

İnsanların daha güzel görünmeleri amacıyla yaptırdıkları estetik operasyonların başında burun geliyor. Burun insanın yüzünde en çok göz önünde bulunan ve dikkat çeken bir organ olduğu için özellikle bayanlar tarafından daha çok yaptırıldığı düşünülse de erkekler de burun estetiği yaptırıyor.

Rinoplasti nedir?

Burun estetiğinde rinoplasti yöntemi ile hızlı iyileşme ve çok daha doğal bir burun yapısı elde ettikleri için insanlara bu yöntemi önerdiklerini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, "Burnu yeniden şekillendirmek için uygulanan ameliyatlara rinoplasti denir. Kişilerin ihtiyacına göre çok farklı burun estetiği nedenleri vardır. Sadece şekil olarak veya görüntü olarak değil, fonksiyonel bir burun sağlamaktır. Her zaman küçük bir burun güzel bir burun değildir. Öncelikle burnun yüze göre iyi şekilde orantısı, iyi hesaplanması bunun hastayla iyi bir şekilde paylaşılması gerekmektedir. Burada hastanın talepleri değil, burnun yüze uyumu önemlidir ve burnun fonksiyonlarını yerine getirilmesi gerekmektedir. Yeni trend artık bizim fonksiyonel burun cerrahisi dediğimiz hem yüze uygunluk hem de işlevsel olarak burnun fonksiyonun yerine getirilmesi cerrahinin beraber yapılmasıdır. Aksi halde estetik yapıya sahip bir burun ameliyatı hastaya ilerde bir takım sorunlar çıkartabilir. Örneğin horlama, rahat nefes alamama gibi fonksiyonel sorunlara yol açmaktadır. Bu yüzden ikisinin de bir arada olduğu estetik ve işlevsel olarak burnun dengede olduğu cerrahi şu anda gündemimizdedir. Buna da rinoplasti işlevsel burun cerrahisi olarak adlandırabiliriz” dedi.

Hızlı iyileşme

Kapalı rinoplasti operasyonunun en büyük avantajının operasyon sonra herhangi bir cerrahi müdahale izinin kalmaması olduğunu ifade eden Dr. Erdal Seren, “Burnun iç dokusu (burun mukozası) üzerinden yürütülen cerrahi müdahalede burun kas ve bağ dokusuna müdahalede bulunulmayacağı için hızlı ödem atma, hızlı iyileşme ve çok daha doğal bir burun yapısı elde edilir” bilgilerini verdi.

