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Burun estetiği yaptırırken nelere dikkat edilmelidir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.11.2018 12:19 | Son Güncelleme

Burun estetiği ülkemizde revaçta olan estetik operasyonların başında yer alıyor. İşte bu operasyonu düşünenler için burun estetiği yapılırken dikkat edilmesi gereken unsurlar ve adım adım operasyonun aşamaları.

Burun estetiği yaptırırken nelere dikkat edilmelidir?

Burun ameliyatları, estetik operasyonlar içerisinde dünyada birinci sırayı kaptırmıyor. Ülkemizde de ilk sırada yer alan burun ameliyatları hakkında merak edilenleri Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar anlattı…

RİNOPLASTİ AMELİYATI AŞAĞIDAKİ ADIMLARI İÇERİR:

ADIM 1: ANESTEZİ

“Cerrahi prosedür sırasında konforunuz için çeşitli ilaçlar uygulanır” diyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Genellikle genel anestezi kullanılır. Doktorunuz sizin için en iyi seçimi önerecektir” dedi.

ADIM 2: KESİ

Rinoplasti, insizyonların (ameliyatı yapmak için cilde yapılan kesinin tıbbi adı) burun içine gizlendiği kapalı bir prosedür kullanılarak ya da burun deliğini ayıran dar doku şeridinde bir insizyonun yapıldığı açık bir prosedür kullanılarak gerçekleştirilir. Bu insizyonlar sayesinde burun kemikleri ve kıkırdakları kaplayan deri nazikçe kaldırılarak burun yapısının yeniden şekillenmesine olanak sağlanır.

ADIM 3: BURUN YAPISINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRMEK

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Aşırı büyük bir burun, kemik veya kıkırdak çıkarılarak küçültülebilir. Bazen burun ameliyatı kıkırdak greftlerinin eklenmesini gerektirebilir. En yaygın olarak septumdan, burnun ortasındaki kıkırdak bu amaçla kullanılır. Bazen kulak kıkırdağı veya nadiren kaburga kıkırdağının bir bölümü kullanılabilir” diyor.

ADIM 4: EĞRİ SEPTUMUN DÜZELTİLMESİ

Eğer septum (burnun iç yapısını ikiye ayıran perde şeklinde ince bölme) eğriyse, bu düzeltilebilir ve nefesin almanın da iyileştirilmesi sağlanabilir. Septumda eğrilme (deviasyon) mevcut ise bu hastalara ‘septum deviasyonu’ tanısı konulur. Bu eğriliklerin düzeltilmesi için yapılan operasyona da ‘septoplasti’ operasyonu denir.

ADIM 5: İNZİSYONUN KAPATILMASI

Buruna istenen şekil verildikten sonra, burun ucundaki kesi eriyen dikiş materyalleriyle kapatılır.Bazen burun deliklerinin etrafına ek dikişler de konulabilir. Ameliyattan sonra alınması gereken herhangi bir dikiş olmayacaktır, tüm dikişler burunun içerisinden atılacak ve kendiliğinden eriyebilen türden olacaktır.

ADIM 6: SONUÇLARI GÖRÜN

“Hastalarımıza iyileşme sürecinde yüksek yastıkla ve sırt üstü uyunması önerilir” diyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Burun içindeki silikonlar ikinci gün, burun sırtındaki ateller birinci haftada çıkarılır” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar
Kulak Burun Boğaz Uzmanı
Medical Park Bahçelievler Hastanesi

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Burun estetiği Revizyon burun estetiği

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