Burun estetiği yaptırma nedenleri nelerdir?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, sizler için burun estetiğinin uygulanma sebeplerini anlattı.

BURUN ESTETİĞİ CERRAHİSİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Burun estetiğinin çok sayıda avantajı vardır. Burnunuzun şekli, açısı ve büyüklüğü iyileştirilecektir. Solunumu kısıtlayan ve tıkanıklığa neden olan yapısal problemler düzeltilebilir. Rinoplasti, kişisel imajınız ve özgüveniniz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Burun estetiğinde dikkat edilmesi gerekenler arasında ise uygulanacak tekniğin çok dikkatli bir şekilde seçilmesidir. Çünkü ameliyat tipine bağlı olarak, burnunuzda ufak da olsa yara izleri oluşabilir. Yeni burun şeklinizin tam olarak ortaya çıkması zaman alabilir. Bunun için kendinize iyileşme süresi için zaman ayarlamalısınız.

BURUN ESTETİĞİ OPERASYONU NASIL YAPILIR?

Bölgeyi uyuşturduktan sonra, cerrahınız burnu destekleyen kemiklere ve kıkırdaklara erişmek için insizyon yapar. Kesi yapmak için iki genel teknik vardır: açık ve endonazal (iç).

Kemik ve kıkırdak ekleyerek veya çıkartarak ve burun içindeki destek yapılarını ayarlayarak, burnunuzun boyutu azaltılabilir/artırılabilir veya burun kısaltılabilir/uzatılabilir.

Kıkırdaktan yapılan uç greftleri, burnunuzun ucunu yeniden şekillendirmek için kullanılabilir, daha kalkık, daha uzun, daha kısa veya daha ince hale getirilebilir.

Cildiniz ve diğer yumuşak dokular, altta yatan yapının şeklini almak için yeniden şekillendirilebilir.