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Burun estetiği yaptırma nedenleri nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.01.2019 08:51 | Son Güncelleme

Burnu yeniden şekillendirmek için uygulanan ameliyatlara rinoplasti denir. Kişilerin ihtiyacına göre çok farklı burun estetiği nedenleri vardır. Örneğin burnunuzun şeklinden, büyüklüğünden veya açısından memnun değilseniz. Burnunuz çok büyükse, çok küçükse veya yüzünüzün kalanıyla orantılı değilse. Burnunuzdaki düzensizliklerden kaynaklanan solunum problemleriniz varsa. Burun kemeri veya sarkık, çok yüksek ya da geniş bir burun ucu varsa burun estetiği operasyonundan destek alabilirsiniz.

Burun estetiği yaptırma nedenleri nelerdir?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, sizler için burun estetiğinin uygulanma sebeplerini anlattı.

BURUN ESTETİĞİ CERRAHİSİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Burun estetiğinin çok sayıda avantajı vardır. Burnunuzun şekli, açısı ve büyüklüğü iyileştirilecektir. Solunumu kısıtlayan ve tıkanıklığa neden olan yapısal problemler düzeltilebilir. Rinoplasti, kişisel imajınız ve özgüveniniz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Burun estetiğinde dikkat edilmesi gerekenler arasında ise uygulanacak tekniğin çok dikkatli bir şekilde seçilmesidir. Çünkü ameliyat tipine bağlı olarak, burnunuzda ufak da olsa yara izleri oluşabilir. Yeni burun şeklinizin tam olarak ortaya çıkması zaman alabilir. Bunun için kendinize iyileşme süresi için zaman ayarlamalısınız.

BURUN ESTETİĞİ OPERASYONU NASIL YAPILIR?

Bölgeyi uyuşturduktan sonra, cerrahınız burnu destekleyen kemiklere ve kıkırdaklara erişmek için insizyon yapar. Kesi yapmak için iki genel teknik vardır: açık ve endonazal (iç).
Kemik ve kıkırdak ekleyerek veya çıkartarak ve burun içindeki destek yapılarını ayarlayarak, burnunuzun boyutu azaltılabilir/artırılabilir veya burun kısaltılabilir/uzatılabilir.
Kıkırdaktan yapılan uç greftleri, burnunuzun ucunu yeniden şekillendirmek için kullanılabilir, daha kalkık, daha uzun, daha kısa veya daha ince hale getirilebilir.
Cildiniz ve diğer yumuşak dokular, altta yatan yapının şeklini almak için yeniden şekillendirilebilir.

Bazı hastalarda, istenen bölgelerde hacmi artırmak için doku dolgu maddeleri veya yağ greftleri eklenebilir.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PLANI HAZIRLANIR

Hedeflerinize, fiziksel özelliklere ve cerrahın eğitim ve deneyimlerine dayanarak, cerrahınız burun estetiği ile ilgili öneri ve bilgileri sizinle paylaşacaktır. Uygulanabilecek teknikler, bekleyebileceğiniz sonuçlar, olası riskler ve komplikasyonlar, anestezi ve ameliyat yeri seçenekleri, ameliyatınıza hazırlanmak için neye ihtiyacınız olduğunu, ameliyattan sonra ne bekleyebileceğinizi anlatacaktır.

Ancak en önemlisi 3D tasarım ve görüntüleme cihazları ile yüzünüzle en uyumlu yani ideal burun şeklinizi ameliyattan önce size gösterecektir. Ameliyattan önce 3 boyutlu kendi görüntüleriniz üzerinden ideal burun şekli tasarımınıza siz de dahil olabilirsiniz.

Burun estetiği operasyonları gelişen teknoloji sayesinde hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu operasyonların başında yer almaktadır. Eğer siz de burnunuzun şeklinden ve nefes alma işlevinden şikayetçiyseniz alanında uzman bir estetik cerraha giderek kendinize özel daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

drgo


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Burun estetiği Burun Ameliyatı

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