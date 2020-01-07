HABER
  4. Burun estetiğinde 3D tasarım

Burun estetiğinde 3D tasarım

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.01.2020 15:32 | Son Güncelleme

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, ideal burun şekline karar vermek için kullanılan 3D tasarım ve görüntüleme teknolojilerinin avantajlarını anlattı.

Burun estetiğinde 3D tasarım

Burun, şekli en fazla çeşitlilik gösteren uzvumuzdur. Dünyadaki insan sayısı kadar farklı burun şekli var, hiçbiri birbirine tam olarak uymayan… Burnunun şekliyle sorunları olmayan çok az insan vardır, bu nedenle en fazla talep edilen estetik prosedürüdür. Yeni şekli nasıl olacak diye en fazla endişelenilen prosedürdür aynı zamanda. 3D burun estetiği ise bu endişelere cevap vermek için kullanılan bir teknolojidir.

3D BURUN ESTETİĞİ İLE BURUN TASARIMI

Burnundaki şekil ve işlevsel bozuklukla nedeni ile estetik olmaya karar veren kişiler için belirlenmesi en zor olan şey yeni burnun şeklidir. Burnunun kendisini rahatsız eden yönlerini bilir, ama ideal şeklin nasıl olması gerektiğine karar veremez.
3D burun estetiği bu aşamada devreye girerek, kişinin simülasyon görüntüleri üzerinden burun tasarımı yapılmasını ve 3D olarak görüntülenmesini sağlar. Cerrah muayene esnasında hastanın yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video görüntülerini alarak işleme başlar. 3D tasarım cihazları aracılığı ile hastanın gerçeğe en yakın simülasyon görüntüleri oluşturulur. Ardından simülasyon görüntüsü üzerinden altın oran hesaplamaları yapılır. Son olarak, cerrah sanatsal bakış açısını kullanarak yüze her açıdan tam uyum sağlayacak en ideal burun tasarımını yapar.

BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI ÖNCESİ HASTA 3D BURUN TASARIM SÜRECİNE DAHİL OLUR

Hazırlanan bu gerçeğe en yakın görüntüler; hologram görüntüleme, 3D mask gibi çeşitli üç boyutlu görüntüleme teknolojileri kullanılarak hastaya izletilir. Bu sayede hasta tasarım sürecine dahil edilir. Hayal ettiği burun şekline sahip olmak için fikirlerini ve isteklerini cerraha iletme fırsatı bulur. Bunun yanı sıra yeni burun şekline alışma sürecine de adım atmış olur. Çünkü burun estetiğinden sonraki en zorlu süreç, yeni burun şekline alışma sürecidir.

Bundan sonra hasta biraz daha içi rahat ederek ameliyata girebilir. Yüksek moral başarıya ulaşmak için ameliyatın her aşamasında çok önemli bir rol oynar.

BURUN ESTETİĞİNDE DOĞAL GÖRÜNÜM MİNİMAL ESTETİKLE GELİR

Genellikle burnunda şekil ya da işlevsel sorunlar olan hastalar burun estetiğine başvurur. Günümüzde burun estetiği hasta memnuniyeti en yüksek olan operasyonlar arasındadır. Kullanılan yeni tekniklerle kırmadan, görünen kesiler açmadan, sadece minimal dokunuşlarla mümkün olan en doğal görünüm başarılı bir şekilde sağlanabilir. Hatta anestezi ve ameliyat korkusu olan hastalar için ameliyatsız likit burun estetiği tekniği seçeneği de mevcuttur. Dolgu ve botoks enjeksiyonlarıyla burun küçültme hariç burundaki birçok giderilebilir.

Hastalar uyuyarak girdikleri operasyondan, 3D burun estetiğiyle nasıl bir buruna sahip olacaklarını bilerek çıkarlar. Nefes almayı sağlayan ateller ve koruyucu burun bantları ile iyileşme sürecini çok daha konforlu geçirebilirler. Yeni burun şekli hemen belirgin olsa da, ilk haftadan başlayarak yaklaşık bir yıl boyunca burnun iyileşme süreci devam eder.

Unutmayın, bir burunda şekil bozukluğu varsa beraberinde çoğunlukla nefes alma problemi de vardır. Burun estetiği ile hastalar hem şekil hem de nefes alma problemlerinden kurtulabilirler…

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Uzmanlardan verem uyarısı: “Güneş girmeyen eve verem girer”Uzmanlardan verem uyarısı: “Güneş girmeyen eve verem girer”
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burun estetiği burun tasarımı 3D burun tasarımı

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Tapuda yeni dönem! Farklı ülke ve illerdeki alıcı ve satıcılara bir araya gelmeden 'tapu işlemi yapma' imkanı

Tapuda yeni dönem! Farklı ülke ve illerdeki alıcı ve satıcılara bir araya gelmeden 'tapu işlemi yapma' imkanı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prostat kanseri tanısı nasıl konulur? Prostat kanseri tanısında mr füzyon biyopsi yöntemi

Erkekler dikkat! Erken tanı hayati önem taşıyor

Uyuz nasıl bulaşır? Uyuz tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Bunu yapan erkekler dikkat! Çocuğunuz olmayabilir

Bunu yapan erkekler dikkat! Çocuğunuz olmayabilir

Kıl dönmesi ve hemoroid hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında merak edilenler!

Erkeklerin korkulu rüyası artık işkence olmaktan çıkıyor!

Yeni paketlerle birlikte sigaranın tadı da mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, iki yılda 116 kilo verdi

Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, iki yılda 116 kilo verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.