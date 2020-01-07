Burun estetiğinde 3D tasarım

Burun, şekli en fazla çeşitlilik gösteren uzvumuzdur. Dünyadaki insan sayısı kadar farklı burun şekli var, hiçbiri birbirine tam olarak uymayan… Burnunun şekliyle sorunları olmayan çok az insan vardır, bu nedenle en fazla talep edilen estetik prosedürüdür. Yeni şekli nasıl olacak diye en fazla endişelenilen prosedürdür aynı zamanda. 3D burun estetiği ise bu endişelere cevap vermek için kullanılan bir teknolojidir.
Burnundaki şekil ve işlevsel bozuklukla nedeni ile estetik olmaya karar veren kişiler için belirlenmesi en zor olan şey yeni burnun şeklidir. Burnunun kendisini rahatsız eden yönlerini bilir, ama ideal şeklin nasıl olması gerektiğine karar veremez.
3D burun estetiği bu aşamada devreye girerek, kişinin simülasyon görüntüleri üzerinden burun tasarımı yapılmasını ve 3D olarak görüntülenmesini sağlar. Cerrah muayene esnasında hastanın yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video görüntülerini alarak işleme başlar. 3D tasarım cihazları aracılığı ile hastanın gerçeğe en yakın simülasyon görüntüleri oluşturulur. Ardından simülasyon görüntüsü üzerinden altın oran hesaplamaları yapılır. Son olarak, cerrah sanatsal bakış açısını kullanarak yüze her açıdan tam uyum sağlayacak en ideal burun tasarımını yapar.
Hazırlanan bu gerçeğe en yakın görüntüler; hologram görüntüleme, 3D mask gibi çeşitli üç boyutlu görüntüleme teknolojileri kullanılarak hastaya izletilir. Bu sayede hasta tasarım sürecine dahil edilir. Hayal ettiği burun şekline sahip olmak için fikirlerini ve isteklerini cerraha iletme fırsatı bulur. Bunun yanı sıra yeni burun şekline alışma sürecine de adım atmış olur. Çünkü burun estetiğinden sonraki en zorlu süreç, yeni burun şekline alışma sürecidir.
Bundan sonra hasta biraz daha içi rahat ederek ameliyata girebilir. Yüksek moral başarıya ulaşmak için ameliyatın her aşamasında çok önemli bir rol oynar.
Genellikle burnunda şekil ya da işlevsel sorunlar olan hastalar burun estetiğine başvurur. Günümüzde burun estetiği hasta memnuniyeti en yüksek olan operasyonlar arasındadır. Kullanılan yeni tekniklerle kırmadan, görünen kesiler açmadan, sadece minimal dokunuşlarla mümkün olan en doğal görünüm başarılı bir şekilde sağlanabilir. Hatta anestezi ve ameliyat korkusu olan hastalar için ameliyatsız likit burun estetiği tekniği seçeneği de mevcuttur. Dolgu ve botoks enjeksiyonlarıyla burun küçültme hariç burundaki birçok giderilebilir.
Hastalar uyuyarak girdikleri operasyondan, 3D burun estetiğiyle nasıl bir buruna sahip olacaklarını bilerek çıkarlar. Nefes almayı sağlayan ateller ve koruyucu burun bantları ile iyileşme sürecini çok daha konforlu geçirebilirler. Yeni burun şekli hemen belirgin olsa da, ilk haftadan başlayarak yaklaşık bir yıl boyunca burnun iyileşme süreci devam eder.
Unutmayın, bir burunda şekil bozukluğu varsa beraberinde çoğunlukla nefes alma problemi de vardır. Burun estetiği ile hastalar hem şekil hem de nefes alma problemlerinden kurtulabilirler…
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