Burun estetiğinde 3D tasarım

Burun, şekli en fazla çeşitlilik gösteren uzvumuzdur. Dünyadaki insan sayısı kadar farklı burun şekli var, hiçbiri birbirine tam olarak uymayan… Burnunun şekliyle sorunları olmayan çok az insan vardır, bu nedenle en fazla talep edilen estetik prosedürüdür. Yeni şekli nasıl olacak diye en fazla endişelenilen prosedürdür aynı zamanda. 3D burun estetiği ise bu endişelere cevap vermek için kullanılan bir teknolojidir. 3D BURUN ESTETİĞİ İLE BURUN TASARIMI Burnundaki şekil ve işlevsel bozuklukla nedeni ile estetik olmaya karar veren kişiler için belirlenmesi en zor olan şey yeni burnun şeklidir. Burnunun kendisini rahatsız eden yönlerini bilir, ama ideal şeklin nasıl olması gerektiğine karar veremez.

3D burun estetiği bu aşamada devreye girerek, kişinin simülasyon görüntüleri üzerinden burun tasarımı yapılmasını ve 3D olarak görüntülenmesini sağlar. Cerrah muayene esnasında hastanın yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video görüntülerini alarak işleme başlar. 3D tasarım cihazları aracılığı ile hastanın gerçeğe en yakın simülasyon görüntüleri oluşturulur. Ardından simülasyon görüntüsü üzerinden altın oran hesaplamaları yapılır. Son olarak, cerrah sanatsal bakış açısını kullanarak yüze her açıdan tam uyum sağlayacak en ideal burun tasarımını yapar.

BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI ÖNCESİ HASTA 3D BURUN TASARIM SÜRECİNE DAHİL OLUR Hazırlanan bu gerçeğe en yakın görüntüler; hologram görüntüleme, 3D mask gibi çeşitli üç boyutlu görüntüleme teknolojileri kullanılarak hastaya izletilir. Bu sayede hasta tasarım sürecine dahil edilir. Hayal ettiği burun şekline sahip olmak için fikirlerini ve isteklerini cerraha iletme fırsatı bulur. Bunun yanı sıra yeni burun şekline alışma sürecine de adım atmış olur. Çünkü burun estetiğinden sonraki en zorlu süreç, yeni burun şekline alışma sürecidir. Bundan sonra hasta biraz daha içi rahat ederek ameliyata girebilir. Yüksek moral başarıya ulaşmak için ameliyatın her aşamasında çok önemli bir rol oynar. BURUN ESTETİĞİNDE DOĞAL GÖRÜNÜM MİNİMAL ESTETİKLE GELİR Genellikle burnunda şekil ya da işlevsel sorunlar olan hastalar burun estetiğine başvurur. Günümüzde burun estetiği hasta memnuniyeti en yüksek olan operasyonlar arasındadır. Kullanılan yeni tekniklerle kırmadan, görünen kesiler açmadan, sadece minimal dokunuşlarla mümkün olan en doğal görünüm başarılı bir şekilde sağlanabilir. Hatta anestezi ve ameliyat korkusu olan hastalar için ameliyatsız likit burun estetiği tekniği seçeneği de mevcuttur. Dolgu ve botoks enjeksiyonlarıyla burun küçültme hariç burundaki birçok giderilebilir.