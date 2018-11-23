Burun estetiğinde aşırı düzeltilmiş burunlar revizyon sebebi

“Estetik ve plastik cerrahlar, bir zamanlar dönemin güzellik algısına uygun olarak geliştirilen tekniklerle aşırı düzeltilmiş burunlar yapmaya çalışırlardı. Bu nedenle; burunda deformitelere sık rastlanırdı. Günümüzde ise farklı tekniklerle, işlevlerin korunduğu, bazen de işlevsel amaçlı, yüz hatlarıyla uyumlu doğala yakın burunların yapılması amaçlanmaktadır” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aydın Gözü, burun estetiği ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Burun onarım cerrahisi (burun rekonstrüksiyonu); doğumsal bozukluklar, travma ya da cerrahi sonrası oluşan burun deformitelerinin düzeltilmesidir. Plastik cerrahinin önemli bir ilgi alanı olan; dudak-damak yarıklarına eşlik eden burun deformiteleri, erken yaşlarda tek ya da aşamalı girişimlerle düzeltilmektedir.

BURUNDA ÇIKAN YARA VE BENLER İNCELENMELİDİR



Güneşe bağlı olarak ortaya çıkan cilt kanserlerinin en sık görüldüğü yerlerden biri burundur.Burun üzerinde iyileşmeyen yaralar ya da sonradan ortaya çıkan benler tümör açısından incelenmelidir. Tedavide, bu lezyonlar güvenli bir sınırla çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan doku eksikliklerinin de onarımını yapılarak burnun yapısal bütünlüğü sağlanır.