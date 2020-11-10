HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Burun estetiğinde ikinci revizyon cerrahisi nasıl yapılıyor?

Burun estetiğinde ikinci revizyon cerrahisi nasıl yapılıyor?

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2020 10:28 | Son Güncelleme

Burun cerrahisinde yapılan hatalar neticesinde temel dokular, belli başlı kemikler, kıkırdak ve cilt kalınlığı deformasyona neden olmaktadır. Bunun neticesinde ise burun ucu düşüklüğü gibi ciddi problemlerle karşılaşan bir yığın mağdur ortaya çıkmaktadır. Doktor Cevdet Murat Akagün ikincil revizyon cerrahisi ile arzu edilen sonuçların elde edilebileceğini söyledi.

Burun estetiğinde ikinci revizyon cerrahisi nasıl yapılıyor?

İkincil burun estetiği, ilk ameliyata kıyasla çok daha zor ve meşakkatlidir. Ancak bütün bunlara rağmen istenilen sonuçlar elde edilebilmektedir. Dr. Cevdet Murat Akagün, ilk ameliyatta yapılan hatalar neticesinde temel dokuların zedelendiğini ve bunun neticesinde de burun ucu düşüklüğü ve burun çökmesinin çok sık karşılaşılan problemlerden biri olduğunu belirterek bu durumun ilk ameliyata göre daha düşük bir ihtimalle gerçekleştiğini söyledi.

Ameliyatın kolay bir biçimde gerçekleştiğini belirten Dr. Akagün, ameliyata dair detaylardan da bahsetti. İlk olarak kaburgadan yani kosta’dan alınan 1,5 cm uzunluğunda 1cm genişliğinde silindirik kıkırdak yapı kesilmekte, ardından ince ince milimetrik hale getirilerek uygun yerlere dikilmektedir. Bunun sonrasında ise iskelet yapı yeniden oluşturulmaktadır.En sonda ise kıkırdağın alındığı yer usulüne uygun olarak dikilmekte olduğunu belirten Akagün, sonrasında iz kalmayacak şekilde ameliyat yerinin dikildiğini söyledi.

Burun estetiği sonrası nelere dikkat etmeli? İşte 10 altın kuralBurun estetiği sonrası nelere dikkat etmeli? İşte 10 altın kural

AMELİYATTAKİ HATALAR BELİRLİYOR

En sık karşılaşılan sorunlardan birinin ilk ameliyattaki hatalar neticesinde burun ucunun düşüklüğü olduğunu belirten Dr. Akagün, bu durumun asıl sebebinin burun estetiğini belirleyen en önemli bölge olan uç kısmın kıkırdak doku ile yeterince desteklenmemesi sonunda oluştuğunu söylemektedir. Bir diğer problemin ise burun çökmesi olduğunu belirten Dr. Akagün, burun çökmesinin ise kemik ve kıkırdak dokunun gereğinden fazla alınmasından kaynaklandığını öne sürdü.

DOKU YETERSİZLİĞİ VARSA...

Bu iki problemin giderilmesinde, doku yetersizliği söz konusu ise kulak ya da kaburgadan kıkırdak nakli yapılmaktadır. Çöken burun sırtı tekrar onarılmakta, burun ucu yeterli kıkırdak doku ile desteklenerek düşme ortadan kaldırılmaktadır. Kıkırdak transferi aynı zamanda fazla küçülen burun yapısının, yüzle uyumlu hale getirilmesi için de kullanılmaktadır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eve giren hırsız ilişkiye girmeye zorlayınca...Şoke eden olay! Eve giren hırsız ilişkiye girmeye zorlayınca...Şoke eden olay!
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!
Dünyada gerçekleşen en büyük depremler... 99 depremi kaç dakika oldu? Depremlerle ilgili her şey... Dünyada gerçekleşen en büyük depremler... 99 depremi kaç dakika oldu? Depremlerle ilgili her şey...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Hükümet binasını bastılar! Ermenistan karıştı
Hükümet binasını bastılar! Ermenistan karıştı
Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...
Türkiye bu skandalla çalkalanmıştı! Aradan yıllar geçti ama...
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İğrenç olay! Uyuşturucu hap verip cinsel saldırıda bulunmuşlar
İğrenç olay! Uyuşturucu hap verip cinsel saldırıda bulunmuşlar
Sevdiklerinize kısa cuma mesajları
Sevdiklerinize kısa cuma mesajları
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 diplomalı aşçı! Görenler gözlerine inanamıyor
6 diplomalı aşçı! Görenler gözlerine inanamıyor
Kadrolu eşekler! 7 yıl boyunca bütün çöp onların sırtında
Bütün çöp onların sırtında
Ulu Önder Atatürk anılıyor... İlkokul kısa, 2 kıtalık-4 kıtalık 10 Kasım şiirleri! Atatürk Haftası nedir? En güzel kısa 10 Kasım şiirleri!
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!
10 Kasım mesajları ve sözleri... 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözler...
İşte Atatürk'ü Anma Günü'ne özel mesajlar ve sözler
Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları... Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri! Atatürk'ün en güzel fotoğrafları!Atatürk'ün anlamlı sözleri!
Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları ve sözleri
Sağlık Bakanlığı iletişim bilgileri, çağrı merkezi, şikayet hattı
Sağlık Bakanlığı iletişim bilgileri, çağrı merkezi, şikayet hattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.