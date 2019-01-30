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Burun estetiğinin 3 önemli kuralı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 14:12 | Son Güncelleme

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, burun estetiği ameliyatlarının sadece daha güzel bir görünüm için yapılmadığını belirterek, “Estetik güzellik sağlayan bu operasyonlar aynı zamanda nefes alıp vermeyle ilgili sorunların çözümünü de sağlıyor” dedi.
Hisar Hospital Intercontinental Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, burun estetiği ameliyatlarının olmazsa olmazları bulunduğunu bunların; güzel olmalı, nefes almalı ve uyumlu olması gerektiğini anlatarak, “İnsanın kalp güzelliği önemli ancak dış görünüşte önemlidir. Dış görünüşte en önemli kısım yüzümüz, yüz içerisinde burun önemli rol oynuyor. Burun yüz hatları ile uyumlu olmadığı zaman çekicilik bozulur. Çok büyük burun veya yamuk burun dış görünüşü önemli oranda etkiler” dedi.
Şekil bozukluğu olan burnun kişilerde nefes almayı etkilediğini anlatan Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Ayrıca nefes hayat kalitesini, uyku kalitesini, eğitim hayatını, öz güvenini ve iş yaşamını da etkiler. Burun estetiği ameliyatı ile burun görünümünde belirgin değişiklikler oluşur. İnsan farklı bir şekle bürünür, yüz yapısı, mimikleri, hareketleri, öz güveni, konuşması, sosyal yaşamı değişir. Estetik olarak yüz ile uyumlu burun, dışarıdan bakınca güzel görünür, güzel burunda doğal buruna en yakın burundur. Örneğin bebek burnu, neredeyse bütün bebeklerin burunları çok küçük, minnak yapıya sahip ve doğal durur. Zamanla bozulan değişen burun yapılarını estetik olarak da düzeltirken fazla aşırıya kaçmamak gerekir. Fonksiyonu da ihmal etmemek gerekir. Maalesef bir çok meslektaşımız burnu sadece estetik bir obje olarak düşünüp fonksiyonu gözardı edebiliyor. Nefes almayan bir burun kişinin konuşmasını ve uykusunu bozarak hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Fonksiyon olmadan zaman içerisinde estetik geri planda kalabiliyor. Onun için burun estetiğinde estetik ve fonksiyonun beraber sağlanması gerekir” şeklinde konuştu.
Burun estetiğinde fazla kaldırılmış, fazla inceltilmiş burunların sıkılmış burun görünümü vererek doğallıktan uzaklaştığını dile getiren Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Doğal burun dediğimiz zaman nefes alan yüz hatları ile uyumlu görünüm olarak yapmacık hissi vermeyen burundur.” şeklinde konuştu.

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