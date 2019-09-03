Burun kanamalarına dikkat

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Servet Karaca, burun kanamalarının birçok nedeninin olabileceğini belirterek, “Yatak odanızda nemlendirici bulundurun, burnunuz için tuzlu su kullanın. Sigara dumanı ve kimyasal gazlar gibi burun kanamasına neden olabilecek faktörlerden uzak durun” dedi.

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Servet Karaca, sonbahar aylarında burun kanamalarının arttığına dikkati çekti. İki tür burun kanamasının olduğunu belirten Karaca, “Anterior (ön) ve posterior (arka) kanamalar bulunuyor. Anterior kanamalar, çocuklarda ve gençlerde sık görülür. Posterior kanamalar ise 50 yaş ve üstündekiler ile erkeklerde fazla görülüyor. Hipertansiyonu ve damar sertliği hastalığı olan yaşlılar burun kanaması açısından riskli grupta” dedi.

Karaca, burun kanamalarının birçok sebebi olabileceğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı, “Kanamalar sonbahar aylarında artar. Bunun sebebi, artmış üst solunum yolu enfeksiyonları, aşırı kuru, ısıtılmış ve nemsiz hava olabilir. Bebeklerde kanama pek görülmez, ancak yaş ilerledikçe risk artar. Burun kanaması sebebi olarak birçok faktör sayılabilir. Bu faktörler lokal ve sistemik olarak ikiye ayrılır” diye konuştu.