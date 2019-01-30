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Burun kanamalarının nedenleri

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 10:16 | Son Güncelleme

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Süleyman Hilmi Yılmaz; burun kanamalarının hafife alınmaması gerektiğini belirterek nedenleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ümraniye Hisar Hospital Intercontinental Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Süleyman Hilmi Yılmaz, günlük hayatımızda burun kanamalarının sıklıklar karşılaşıldığı durumlarda duyarlı olarak bir uzmana başvurulmasını belirtti.
Burnun vücuda giren havayı nemlendiren ve ısıtan bir organ olduğu için yoğun bir damar ağına sahip olduğunu kaydeden Op. Dr. Yılmaz "Bu nedenle burun kanamaları nadir olmayan bir sıklıkta görülmektedir. Genç yaşlarda daha çok ön burun kanamaları görülürken ileri yaşlarda arka burun kanamaları daha sık görülmektedir" dedi.

Ön ve arka burun kanamalarının farkı
Ön burun kanamaları genellikle ciddi kanamalar olmadığını söyleyen Op. Dr. Yılmaz, "Evde yapılacak birkaç müdahale yöntemi bile durmasını sağlayabilir. Arka burun kanamaları ise sıklıkla başka hastalıklarla (örneğin hipertansiyon) birliktelik gösterdiği için çok defa hekim müdahalesi gerektiren kanamalardır. Travma burun kanamalarının en sık nedenidir. Buruna dışarıdan gelen darbeler, çarpma, burun üzerine düşme, parmakla burun karıştırma ve buruna sokulan yabancı cisimler (son ikisi özellikle çocuklarda) çeşitli travma örnekleri olarak sayılabilir. Diğer risk faktörleri kuru sıcak veya soğuk havalara bağlı olarak burun iç derisinin (mukoza) kuruması, burun veya sinüslerdeki enfeksiyonlar (rinit ve sinüzit), burunda kemik eğriliği olması (septal deviasyon), alerji, tansiyon yüksekliği, çeşitli kanama bozuklukları ile seyreden hastalıklar ve tümörlerdir".

Burun kanamasında yapılması gerekenler
Op. Dr. Yılmaz, burun kanaması olduğunda öncelikle sakin olması gerektiğini ve bunun durdurulabilir bir kanama olduğu hatırlanması gerektiğinin altını çizerek, "Burun içerisindeki pıhtılar kanamanın durmasına engel olduğu için bol su ile burun içerisi temizlenir. Uygun bir yere oturarak ve baş öne doğru eğik olacak şekilde (trotter pozisyonu) burun yaklaşık 10 dakika kadar sıkılır. Bu sırada alına ve enseye soğuk uygulama yapılır. Bu uygulamalar sonrasında kanama hala devam ediyorsa hastaneye başvurmak gerekir" diye konuştu.

Op. Dr. Yılmaz, hastaneye başvurulması gereken durumları ise "Tekrarlayan burun kanamalarında, 10 dakika boyunca, burun sıkıştırıldığı halde, kanama devam ediyorsa, kanama kısa süre sonra tekrarlıyorsa, fenalaşma, sersemlik veya bayılma hissi varsa, çarpıntı veya nefes almada zorluk varsa, kan tükürülmesi veya kusma ile ağızdan kan geliyorsa ve aspirin benzeri kan sulandırıcı ilaçların kullanıldığı durumlarda" şeklinde açıkladı.

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