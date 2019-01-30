Burun kanamalarının nedenleri

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Süleyman Hilmi Yılmaz; burun kanamalarının hafife alınmaması gerektiğini belirterek nedenleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ümraniye Hisar Hospital Intercontinental Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Süleyman Hilmi Yılmaz, günlük hayatımızda burun kanamalarının sıklıklar karşılaşıldığı durumlarda duyarlı olarak bir uzmana başvurulmasını belirtti.

Burnun vücuda giren havayı nemlendiren ve ısıtan bir organ olduğu için yoğun bir damar ağına sahip olduğunu kaydeden Op. Dr. Yılmaz "Bu nedenle burun kanamaları nadir olmayan bir sıklıkta görülmektedir. Genç yaşlarda daha çok ön burun kanamaları görülürken ileri yaşlarda arka burun kanamaları daha sık görülmektedir" dedi.

Ön ve arka burun kanamalarının farkı

Ön burun kanamaları genellikle ciddi kanamalar olmadığını söyleyen Op. Dr. Yılmaz, "Evde yapılacak birkaç müdahale yöntemi bile durmasını sağlayabilir. Arka burun kanamaları ise sıklıkla başka hastalıklarla (örneğin hipertansiyon) birliktelik gösterdiği için çok defa hekim müdahalesi gerektiren kanamalardır. Travma burun kanamalarının en sık nedenidir. Buruna dışarıdan gelen darbeler, çarpma, burun üzerine düşme, parmakla burun karıştırma ve buruna sokulan yabancı cisimler (son ikisi özellikle çocuklarda) çeşitli travma örnekleri olarak sayılabilir. Diğer risk faktörleri kuru sıcak veya soğuk havalara bağlı olarak burun iç derisinin (mukoza) kuruması, burun veya sinüslerdeki enfeksiyonlar (rinit ve sinüzit), burunda kemik eğriliği olması (septal deviasyon), alerji, tansiyon yüksekliği, çeşitli kanama bozuklukları ile seyreden hastalıklar ve tümörlerdir".