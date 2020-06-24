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Uykuda Aniden Burun Kanaması Neden Olur? Neyi İşaret Eder?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 11:07 | Son Güncelleme

Burnun iç kısmı, özellikle yüzeye çok yakın olan bölge hassas kan damarları ile kaplı olduğu için kanama ihtimali yüksektir.

Uykuda Aniden Burun Kanaması Neden Olur? Neyi İşaret Eder?

Burnun iç kısmı, özellikle yüzeye çok yakın olan bölge hassas kan damarları ile kaplı olduğu için kanama ihtimali yüksektir. Bu yüzden ufak yaralanmalar bile çok fazla kanamaya neden olabilir. Ara sıra meydana gelen burun kanamaları için endişelenecek bir durum yoktur. Fakat burnunuz sık sık kanıyorsa ve uzun süre durmuyorsa doktorunuza başvurmanız gerekebilir.

Gece burun kanamalarının nedenleri de gündüz görülen burun kanaması ile hemen hemen aynıdır. Havanın kuru olması, alerjiler, kullanılan bazı ilaçlar veya bir enfeksiyonun varlığı kanamaya yol açabilir. Durduk yere burun kanaması gerçekleşmez, altında yatan bir sağlık durumu muhakkak vardır.

Kanama Nasıl Ayırt Edilir?

Burun deliğinin arkasındaki doku hasar görür ve kanarsa, buna posterior burun kanaması denir. Kan burun deliklerinden çıkabilir, ancak boğaza doğru sızması da mümkündür. Bu tip bir burun kanaması ciddi olabilir. Burunda meydana gelen yaralanmalara bağlı olarak ortaya çıkma ihtimali yüksek olan kanama, **yüksek tansiyon

veya diğer rahatsızlıklardan da kaynaklanabilir. Posterior burun kanamaları 2 ila 10 yaş arası çocuklarda ve 50 ila 80 yaş arasındaki yetişkinlerde daha yaygındır.**

Burun deliğinde veya septumda bir hasar olduğunda oluşan kanamaya anterior burun kanaması denir. Bu durumda, sadece burnun ön tarafında kanama görülür. Anterior kanamalar genellikle ciddi değildir ve durdurması kolaydır.

Geceleri Burun Kanamasının Nedenleri Nelerdir?

burnu kanayan kadın

1. Havanın kuru olması

Kuru hava, burnun içindeki hassas cildin çatlamasına ve kanamaya neden olabilir. Burun kanamaları genelde, mevsim geçişlerinde ve burun dokuları nemin yükselmesine veya düşmesine alışmadan önce ortaya çıkar. Soğuk aylarda ısıtıcı çalıştırmak evdeki havayı kurutur. Bu da uyurken aniden burun kanaması görülmesine sebep olabilir. Sadece

sol burun kanaması veya sağ burun kanaması, yani tek taraflı kanamalar genellikle anterior tiptir ve nem eksikliğinden kaynaklanır. Geceleri yatak odanızda nemlendirici çalıştırabilir ve bu sorunun önüne geçebilirsiniz.

2. Alerjiler

Alerjiler birkaç farklı şekilde burun kanamasına neden olur:

  • Burun kaşındığında burnu kaşımak, sertçe sümkürmek kanamaya neden olabilir.
  • Steroid burun spreyleri ve alerji belirtilerini tedavi etmek için kullanılan diğer ilaçlar burnun içini kurutur. Bu yüzden çok kuvvetli sümkürmemeye çalışmak, polen, toz veya evcil hayvan tüyleri gibi alerjiye neden olabilecek tetikleyicilerden uzak durmak ve steroid içeren nazal spreyler yerine alternatiflerini araştırıp kullanmak kanama olasılığını düşürebilir.

Alerji Konusunda Daha Detaylı Bilgiler İçin: Alerji Neden Olur, Nasıl Geçer?

3. Alkollü içecek kullanımı

Yoğun olarak aşırı alkollü içecek tüketimi, gece burun kanaması riskine iki şekilde katkıda bulunabilir.

İlk olarak alkol, kanın pıhtılaşmasına yol açan hücreler olan kan trombositlerinin aktivitesine müdahale eder. İkincisi, alkol burun boşluğundaki yüzeysel kan damarlarını büyütebilir, bu da onları yaralanma ve kanamaya daha yatkın hale getirebilir.

4. Enfeksiyon

Sinüs enfeksiyonları, soğuk algınlığı ve diğer solunum yolu enfeksiyonları, burnun hassas iç yapısına zarar verebilir. Sonunda burun kanama olacak kadar tahriş olabilir. Enfeksiyon olduğunda sık sık sümkürmek de kanamaya yol açabilir.

5. İlaçlar

Reçeteli kan incelticiler, antikoagülanlar, aspirin ve ibuprofen gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar kanın pıhtılaşması kabiliyetine etki ederler. Bazı homeopatik ilaçlar ve besin takviyeleri de kanama süresini uzatan kimyasallar içerir. Bu tarz ilaçları kullanan kişilerde burun kanaması riski daha yüksektir.

Bebeklerde Gece Uykuda Burun Kanaması

Burun mukozası burun deliklerinin çok hassas kan damarları ile çevrili olmasından dolayı oldukça hassastır ve hem genç hem de yetişkin herkes burun kanaması geçirebilir. Bebeklerin burnu, gece boyunca fark etmeden yaptıkları burunları ile oynama ve sürtme hareketleri sonucu uyku sırasında daha da kolay kanar, aynı zamanda bebeklerin burun mukozaları erişkinlere nazaran daha hassastır. Bunu önlemek için eczanelerde satılan ilk yardım kitlerinden edinebilirsiniz. Bu kitler genellikle 2 yaş ve üstü bebekler içindir.

Ayrıca, bebeğinizin tırnaklarını kısa tuttuğunuzdan emin olmalısınız, böylece burunlarına temas ettikleri zaman uyku sırasında burun mukozasına zarar veremezler. Burun deliklerine parmağınızın ucuyla nazal bir jel sürerek burun deliklerinin gece boyunca nemli kalmasını sağlayabilirsiniz.

Burun Kanaması Nasıl Durdurulur?

burnu kanayan adam

  • Oturun pozisyonda başınızı hafifçe öne doğru eğin. Ağzınızda veya boğazınızda toplanmış kan varsa tükürün. Kan yutmak mide bulantısı, kusma veya ishale neden olabilir.
  • Yavaşça burnunuzu sümkürün, başparmağı ve işaret parmağınızın arasına burnunuzun yumuşak kısmını sıkıştırın. Başınızı geriye atmayın ve pamuk veya mendille burnunuzu tıkamaya çalışmayın.
  • Burnunuzu en az beş dakika tutun.
  • Burun kanamasından sonra uyunur mu? Kanama durduktan hemen sonra uzanmayın, oturun ve başınızı kalp seviyesinden yüksekte tutun. Daha sonra burun çevresi ve yanaklara buz (havluya sarılmış) uygulayabilirsiniz.

Bebeğinizin Burun Kanamasını Nasıl Durdurursunuz?

Bebeğinizi beşik veya mama sandalyesine dik bir şekilde oturtun ve başını hafifçe öne doğru eğin. 2 yaşın altındaysa burun deliklerinin her iki ucunu burun kemiği seviyesinden yaklaşık 10 dakika kadar sıkın (ancak çok sıkmayın), böylece akış kendiliğinden durur. 2 yaşından büyükse ilk yardım kitini belirtilen direktiflere göre kullanabilirsiniz.

Burun kanamasının, bebeğinizin burun deliğine kaçan küçük bir nesneden kaynaklandığından şüphelenirseniz, her şeyden önce, nesneyi çıkarmaya veya herhangi bir tedavi uygulamaya çalışmayın. Bu, durumu daha da kötüleştirebilir. Bu gibi durumlarda, mümkün olan en kısa zamanda çocuğunuzu pediatrik acil servise ya da bir doktora götürün.

Gece burun kanaması normalde tıbbi müdahale gerektirmezken, çocuğunuz solgun veya zayıfsa ya da burun kanaması sık sık ortaya çıkıyorsa ve durdurmak zorsa, çocuk doktorunuzla görüşebilirsiniz.

Burun Kanaması Nasıl Önlenir?

  • Burnunuzu karıştırmayın.
  • Sümkürmeniz gerekiyorsa burnunuzu zorlamayın, nazikçe sümkürün veya silin.
  • Kış aylarındaysanız ve eğer hava çok kuruysa, odanıza bir hava nemlendirici alabilirsiniz.
  • Yatmadan önce burun deliklerine az miktarda vazelin veya burun jeli sürebilirsiniz.
  • Aspirin, ibuprofen veya warfarin gibi kan inceltici ilaçların burun kanamasına neden olduğundan şüpheleniyorsanız, doktorunuza danışmadan bu ilaçları kullanmayı bırakmayın.
  • Burun kanamasının hemen ardından, tekrar kanama olmasını önlemek için yumuşak ve ılık şeyler tüketin. En az 24 saat boyunca sıcak içecek tüketmeyin. Sigara içmeyin.

Burun Kanaması İçin Ne Zaman Doktora Başvurulmalı?

burun

Çoğu burun kanaması evde kolay ve hızlı bir şekilde tedavi edilebilir. Ancak burun kanaması ne zaman tehlikeli sorusu aşağıdaki tıbbi yardım almayı gerektiren durumlarla cevaplanabilir.

  • Nefes almakta güçlük çekiliyorsa
  • Ciltte solma söz konusu ise ve kafa karışıklığı yaşanıyorsa
  • Son zamanlarda burun ameliyatı geçirildiyse
  • Göğüs ağrısı gibi başka ciddi semptomlar varsa
  • Burun kanaması sık sık tekrarlanıyorsa
  • Burun kanamasının durdurmak için yapılması gereken her şey doğru bir şekilde yapıldıysa ancak kanama bir türlü durmuyorsa

Ayrıca;

  • Warfarin
  • Klopidogrel
  • Dabigatran
  • Rivaroksaban
  • Fondaparinux
  • Günlük aspirin bu ilaçlardan birini alan kişi burun kanamasını durduramazsa, bir doktora görünmelidir.

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