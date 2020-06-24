Uykuda Aniden Burun Kanaması Neden Olur? Neyi İşaret Eder?

Burnun iç kısmı, özellikle yüzeye çok yakın olan bölge hassas kan damarları ile kaplı olduğu için kanama ihtimali yüksektir. Bu yüzden ufak yaralanmalar bile çok fazla kanamaya neden olabilir. Ara sıra meydana gelen burun kanamaları için endişelenecek bir durum yoktur. Fakat burnunuz sık sık kanıyorsa ve uzun süre durmuyorsa doktorunuza başvurmanız gerekebilir.

Gece burun kanamalarının nedenleri de gündüz görülen burun kanaması ile hemen hemen aynıdır. Havanın kuru olması, alerjiler, kullanılan bazı ilaçlar veya bir enfeksiyonun varlığı kanamaya yol açabilir. Durduk yere burun kanaması gerçekleşmez, altında yatan bir sağlık durumu muhakkak vardır.

Kanama Nasıl Ayırt Edilir?

Burun deliğinin arkasındaki doku hasar görür ve kanarsa, buna posterior burun kanaması denir. Kan burun deliklerinden çıkabilir, ancak boğaza doğru sızması da mümkündür. Bu tip bir burun kanaması ciddi olabilir. Burunda meydana gelen yaralanmalara bağlı olarak ortaya çıkma ihtimali yüksek olan kanama, **yüksek tansiyon

veya diğer rahatsızlıklardan da kaynaklanabilir. Posterior burun kanamaları 2 ila 10 yaş arası çocuklarda ve 50 ila 80 yaş arasındaki yetişkinlerde daha yaygındır.**