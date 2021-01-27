Burun kanaması neden olur? Nasıl durdurulur?

Burun kanaması nedenleri, lokal yani burun içinden kaynaklanan sebepler ve genel sebepler olarak ikiye ayrılır. Burun içi kaynaklı sebeplerde; genellikle çocuklarda en sık görülen neden burun karıştırmadır. Burun karıştırma sonrası çocuklarda çok sık kanama olur. Bunun dışında burun içerisindeki enfeksiyonlar, sinüzit, solunum yolu enfeksiyonları, burun içinde yer alan bazı tümörler kanama yapabilir. Alerjisi olan kişilerde burun damarlarını örten mukoza dokusu çok inceldiği için yine sık sık kanama görülebilir.
Erişkinlerde ise en sık neden genellikle tansiyon yükselmesidir. Birçok kişi tansiyon yüksekliğini burnu kanadığı zaman anlayabilir. Bu aslında uyarıcı bir semptomdur. Bunun dışında kan sulandırıcı ilaçların kullanılması burun kanamalarına yol açabilir. Daha nadir görülen sebepler, pıhtılaşma bozuklukları, kan hastalıkları gibi sıralanabilir. Bunlar da lösemi, pıhtılaşma bozuklukları, hemofili olarak sıralanır.
Burun kanaması çok şiddetliyse, öncelikle durdurmak önemlidir. Burun kanaması hafifse veya şiddetli bir burun kanaması durdurulduktan sonra yapılması gereken bazı tetkikler vardır. Bunlardan en önemlisi, burun içerisinin kamera ile iyice muayene edilmesidir. Kanama odağı saptanabilir, burun içerisinde kanamaya yol açabilecek herhangi bir kitle veya anatomik bozukluk olup olmadığına bakılır.
İkincil olarak da kanla ilgili bir pıhtılaşma bozukluğu olup olmadığını öğrenmek için mutlaka bir kan tahlili yapılması gerekir. Hastanın kullandığı ilaçlara sorgulanmalı, kanamanın ne zaman başladığı ve ne şiddette olduğu öğrenilmelidir.
Burun kanaması eğer kendiliğinden durmuyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Burada da öncelikli hedef burun kanamasının durdurulmasıdır. Öncelikle burun içerisindeki pıhtıları tamamen temizlemek gerekir. Çünkü pıhtılar oldukça kanamanın durması zor olur. Bunun yanında burun içerisine endoskop ile bakılmalı, kanama odağı olup olmadığı saptanmalıdır. Kanama odağı saptandığı takdirde, yakılarak kanama kontrolü sağlanabilir.
Bu yöntemler başarısız olursa, özellikle yaşlı hastalarda tansiyona bağlı kanamalardan veya burun arkasına bağlı kanamalardan şüphelenilebilir. Bu gibi durumlarda da burun tamponu yerleştirilir, 24 saat kalması sağlanır, hasta takip edilir ve kanama kontrolü sağlanır. Çok nadir olarak da damarların bağlanması gibi bazı ameliyatlar gerekebilir.
Kanamanın durdurulmasından sonra ise, altta yatan hastalıklar araştırılmalıdır. Tek başına tansiyonun düşürülmesi bile kanama kontrolü sağlayabilir.
Böyle bir durumla karşılaşıldığında kesinlikle sıkıntı ve stres yapmamak gerekir. Çünkü bu da tansiyonu yükseltip burun kanamasını artırabilir. Evde yapılabilecek tek yöntem, burun kanatlarından bastırıp başa öne doğru atmaktır. Başı geriye doğru attığınızda, burun içinde biriken kan genize doğru akacaktır.
Burun çevresine buz sürmek, enseye buz sürmek de kanamayı durdurma açısından yardımcı olmaktadır.
Burun kanaması, burun kanatlarına uygulanan baskı ile durmuyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.
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