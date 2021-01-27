Burun kanaması neden olur? Nasıl durdurulur?

Burun kanaması nedenleri, lokal yani burun içinden kaynaklanan sebepler ve genel sebepler olarak ikiye ayrılır. Burun içi kaynaklı sebeplerde; genellikle çocuklarda en sık görülen neden burun karıştırmadır. Burun karıştırma sonrası çocuklarda çok sık kanama olur. Bunun dışında burun içerisindeki enfeksiyonlar, sinüzit, solunum yolu enfeksiyonları, burun içinde yer alan bazı tümörler kanama yapabilir. Alerjisi olan kişilerde burun damarlarını örten mukoza dokusu çok inceldiği için yine sık sık kanama görülebilir.

Erişkinlerde ise en sık neden genellikle tansiyon yükselmesidir. Birçok kişi tansiyon yüksekliğini burnu kanadığı zaman anlayabilir. Bu aslında uyarıcı bir semptomdur. Bunun dışında kan sulandırıcı ilaçların kullanılması burun kanamalarına yol açabilir. Daha nadir görülen sebepler, pıhtılaşma bozuklukları, kan hastalıkları gibi sıralanabilir. Bunlar da lösemi, pıhtılaşma bozuklukları, hemofili olarak sıralanır.

BURUN KANAMASI DURUMUNDA HANGİ TETKİKLER YAPILMALIDIR?

Burun kanaması çok şiddetliyse, öncelikle durdurmak önemlidir. Burun kanaması hafifse veya şiddetli bir burun kanaması durdurulduktan sonra yapılması gereken bazı tetkikler vardır. Bunlardan en önemlisi, burun içerisinin kamera ile iyice muayene edilmesidir. Kanama odağı saptanabilir, burun içerisinde kanamaya yol açabilecek herhangi bir kitle veya anatomik bozukluk olup olmadığına bakılır.