HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Burun kanaması neden olur? Nasıl durdurulur?

Burun kanaması neden olur? Nasıl durdurulur?

27.01.2021 17:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burun içi oldukça yoğun ve yüzeyde bulunan kan damarları içerir. Bu damarlar özellikle burnun ön tarafında, burnu ikiye ayıran septum denilen yapı üzerinde birbirine kenetlenen bir ağ oluşturur ve buradan sıklıkla burun kanaması gözlenir. Bu damarların üzerini saran herhangi bir cilt tabakası veya kas tabakası yoktur. Özellikle çocuklarda, herhangi bir etki olmadan bile bu damarlar kolaylıkla açılıp kanamaya yol açabilir.

Burun kanaması nedenleri, lokal yani burun içinden kaynaklanan sebepler ve genel sebepler olarak ikiye ayrılır. Burun içi kaynaklı sebeplerde; genellikle çocuklarda en sık görülen neden burun karıştırmadır. Burun karıştırma sonrası çocuklarda çok sık kanama olur. Bunun dışında burun içerisindeki enfeksiyonlar, sinüzit, solunum yolu enfeksiyonları, burun içinde yer alan bazı tümörler kanama yapabilir. Alerjisi olan kişilerde burun damarlarını örten mukoza dokusu çok inceldiği için yine sık sık kanama görülebilir.

Erişkinlerde ise en sık neden genellikle tansiyon yükselmesidir. Birçok kişi tansiyon yüksekliğini burnu kanadığı zaman anlayabilir. Bu aslında uyarıcı bir semptomdur. Bunun dışında kan sulandırıcı ilaçların kullanılması burun kanamalarına yol açabilir. Daha nadir görülen sebepler, pıhtılaşma bozuklukları, kan hastalıkları gibi sıralanabilir. Bunlar da lösemi, pıhtılaşma bozuklukları, hemofili olarak sıralanır.

BURUN KANAMASI DURUMUNDA HANGİ TETKİKLER YAPILMALIDIR?

Burun kanaması çok şiddetliyse, öncelikle durdurmak önemlidir. Burun kanaması hafifse veya şiddetli bir burun kanaması durdurulduktan sonra yapılması gereken bazı tetkikler vardır. Bunlardan en önemlisi, burun içerisinin kamera ile iyice muayene edilmesidir. Kanama odağı saptanabilir, burun içerisinde kanamaya yol açabilecek herhangi bir kitle veya anatomik bozukluk olup olmadığına bakılır.

İkincil olarak da kanla ilgili bir pıhtılaşma bozukluğu olup olmadığını öğrenmek için mutlaka bir kan tahlili yapılması gerekir. Hastanın kullandığı ilaçlara sorgulanmalı, kanamanın ne zaman başladığı ve ne şiddette olduğu öğrenilmelidir.

BURUN KANAMASININ TEDAVİSİ NASILDIR?

Burun kanaması eğer kendiliğinden durmuyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Burada da öncelikli hedef burun kanamasının durdurulmasıdır. Öncelikle burun içerisindeki pıhtıları tamamen temizlemek gerekir. Çünkü pıhtılar oldukça kanamanın durması zor olur. Bunun yanında burun içerisine endoskop ile bakılmalı, kanama odağı olup olmadığı saptanmalıdır. Kanama odağı saptandığı takdirde, yakılarak kanama kontrolü sağlanabilir.

Bu yöntemler başarısız olursa, özellikle yaşlı hastalarda tansiyona bağlı kanamalardan veya burun arkasına bağlı kanamalardan şüphelenilebilir. Bu gibi durumlarda da burun tamponu yerleştirilir, 24 saat kalması sağlanır, hasta takip edilir ve kanama kontrolü sağlanır. Çok nadir olarak da damarların bağlanması gibi bazı ameliyatlar gerekebilir.

Kanamanın durdurulmasından sonra ise, altta yatan hastalıklar araştırılmalıdır. Tek başına tansiyonun düşürülmesi bile kanama kontrolü sağlayabilir.

BURUN KANAMASI İÇİN İLK YARDIM NASIL YAPILMALIDIR?

Böyle bir durumla karşılaşıldığında kesinlikle sıkıntı ve stres yapmamak gerekir. Çünkü bu da tansiyonu yükseltip burun kanamasını artırabilir. Evde yapılabilecek tek yöntem, burun kanatlarından bastırıp başa öne doğru atmaktır. Başı geriye doğru attığınızda, burun içinde biriken kan genize doğru akacaktır.

Burun çevresine buz sürmek, enseye buz sürmek de kanamayı durdurma açısından yardımcı olmaktadır.

Burun kanaması, burun kanatlarına uygulanan baskı ile durmuyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Herkes ona 'balina' diyordu! Şimdi gören tanıyamıyorHerkes ona 'balina' diyordu! Şimdi gören tanıyamıyor
Dileklerin kabul olması için hangi dualar okunur?Dileklerin kabul olması için hangi dualar okunur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

AIDS bulaşma yolları neler? Bu belirtilere dikkat: 1 ayda 10 kilo kaybettiriyor!

1 ayda 10 kilo kaybettiriyor, görme kayıplarına neden oluyor!

Bunama (demans) nedir? Bunama (demans) belirtileri mi unutkanlık mı?

Bunama mı unutkanlık mı? Bu belirtilere dikkat!

Eskiden ona balina diyenler şimdi onunla çıkmak için yarışıyor

Herkes ona 'balina' diyordu! Şimdi gören tanıyamıyor

Blumia nedir? Bulimia nervoza tedavisi belirtilere göre mi belirleniyor?

Haftada 2 kez yaşanıyorsa dikkat! Sonuçları çok ağır olabilir

Boyun fıtığı tedavisinde ameliyat şart değil! Boyun fıtığı belirtileri içinden kol ağrısına dikkat

Kolunuzdaki geçmeyen ağrının sebebi bu olabilir!

Böbrek ağrısı neden olur? Bu belirtileri sürekli yaşıyorsanız dikkat!

Böbrek ağrısı neden olur? Bu belirtileri sürekli yaşıyorsanız dikkat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.