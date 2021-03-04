Burun kanaması sırasında asla çocuğunuzun başını arkaya doğru eğmeyin!

İngiltere'de sağlık görevlisi olarak çalışan Nikki adındaki kadın, anne-babaları, olası bir burun kanaması sırasında nasıl davranılması gerektiğini anlattı.

Nikki, ebeveynler için çocuğunuzun başını asla geriye doğru yatırmayın uyarısında bulundu. Öyle ki bu hareket onların kusmasına yol açabilir.

BU HATA ÇOK SIK YAPILIYOR

Nikki, @tinyheartseducation kullanıcı adıyla Instagram'da düzenli olarak boğulmaya neden olan yiyecek türleri, doğum yapmadan önce satın alınacak şeyler ve evde bebek ilk yardımının nasıl yapılacağı gibi hayat kurtaran ipuçları ve püf noktaları paylaşıyor.

Bu kez burun kanaması konusunda çok sık yapılan bir hatayı paylaşan Nikki, anne ve babalardan övgü toplayan mesajlar aldı.

BAŞI ARKAYA EĞMEK KUSMAYA NEDEN OLABİLİR

Nikki şöyle konuşuyor: ''Burun kanamaları genellikle ciddi değildir ancak neden her ne olursa olsun nasıl davranılacağını bilmek önemlidir. Başlarını geriye eğmek, kanın mideye veya akciğerlere akmasına neden olur ve bu da küçüğünüzün kusmasına neden olabilir. Bu yüzden daima başlarını öne eğmeyi unutmayın. 10 ila 15 dakika boyunca burun deliklerine bir pamuk koyun ve bastırın ağızdan nefes almalarını sağlayın. Burnun üstüne bir buz torbası (veya bir havluya sarılmış bir torba donmuş bezelye) tutmak kan akışını azaltmaya yardımcı olabilir.''



