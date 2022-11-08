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Burun kemiği olmadan doğan kadın burnunun şeklini TikTok'ta paylaştı! Görenler şaşırıyor

08.11.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burun, hayati öneme sahip olan organlarımız arasında bulunuyor. Herkesin burun şekli değişiklik gösteriyor. Burun şeklinin tüm yüzü değiştirdiği düşünülüyor. TikTok'ta viral olan videoda Romana Bruintjes, doğuştan burun kemiğine sahip olmadığını söyleyerek burnunu paylaştı.

Burun kemiği olmadan doğan kadın burnunun şeklini TikTok'ta paylaştı! Görenler şaşırıyor

Dünya üzerinde çeşitli uzuvları ve organlarında kemik veya kıkırdak olmadan doğan kişiler bulunuyor. Romana Bruintjes'de doğuştan burun kemiği olmadan doğan kişilerden. Hollandalı ünlü Romana Bruintjes'in TikTok hesabı üzerinden yaptığı paylaşım viral oldu. Burnunda kemik ve kıkırdak olmadığını paylaşan Romana, bu durumu eğlenmek için bir fırsat olarak değerlendirdi.

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Romana paylaştığı videoda burnunu içeri çekerek makyaj yaptı. Kıkırdak ve kemik eksikliği nedeniyle burnunun tamamen düzleştiğini görenler gözlerine inanamadı. 12.4 milyon kişi tarafından izlenen bu video viral haline geldi. Bir kişi, "Benimki bunu yapsaydı, herhangi bir kavgadan korkmazdım" yorumunu yaptı.

BU DURUMA SAHİP BAŞKA KİŞİLER DE VAR

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Sosyal medya kullanıcılarından biri "Bütün insanların böyle olması gerektiğini düşünüyorum, çoğu insan gibi sert burunlara sahip olmak garip" dedi. Başka biri şöyle yazdı: "Tek olduğumu sanıyordum!"

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