Burun kemiği olmadan doğan kadın burnunun şeklini TikTok'ta paylaştı! Görenler şaşırıyor

Dünya üzerinde çeşitli uzuvları ve organlarında kemik veya kıkırdak olmadan doğan kişiler bulunuyor. Romana Bruintjes'de doğuştan burun kemiği olmadan doğan kişilerden. Hollandalı ünlü Romana Bruintjes'in TikTok hesabı üzerinden yaptığı paylaşım viral oldu. Burnunda kemik ve kıkırdak olmadığını paylaşan Romana, bu durumu eğlenmek için bir fırsat olarak değerlendirdi.

Romana paylaştığı videoda burnunu içeri çekerek makyaj yaptı. Kıkırdak ve kemik eksikliği nedeniyle burnunun tamamen düzleştiğini görenler gözlerine inanamadı. 12.4 milyon kişi tarafından izlenen bu video viral haline geldi. Bir kişi, "Benimki bunu yapsaydı, herhangi bir kavgadan korkmazdım" yorumunu yaptı.

BU DURUMA SAHİP BAŞKA KİŞİLER DE VAR

Sosyal medya kullanıcılarından biri "Bütün insanların böyle olması gerektiğini düşünüyorum, çoğu insan gibi sert burunlara sahip olmak garip" dedi. Başka biri şöyle yazdı: "Tek olduğumu sanıyordum!"

