Burun kuruluğu ve tıkanıklığı neden olur? Burun kuruluğuna pratik çözümler...

Kışın gelmesiyle beraber kaloriferler yanmaya başladı ve çok açılan kaloriferler, kuru hava ile birlikte burun kuruluğu, burun tıkanıklığı hatta burun kanamalarına kadar gidebilen problemlere sebep olabiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, ‘Günde en az iki litre su için, nemlendiricilerden, spreylerden ve buhar tedavisinden faydalanın’ diyor. “Burun içi kuruduğunda, rahatsız edici ve bazen ağrılı olabilir. Kuru bir burun için, buhar inhalasyonu, nemlendirici ve burun spreyleri veya burun yıkamaları kullanılabilir. Kuru bir burun genellikle zararsızdır. Bununla birlikte, tedavi edilmezse, kaşıntı, yanma, kabuklanma, burun kanaması, tıkanıklık gibi rahatsız edici semptomlara neden olabilir. Buna engel olabilmek için evinizde yapabileceğiniz pratik çözümler mevcut” diyen Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, burun kuruluğunu engelleyebilmek için pratik yöntemleri anlattI. ODANIZI NEMLENDİRİN

Nemlendiriciler, burun tıkanıklığını hafifletmeye yardımcı olabilir. Nemli ortam, burun tıkanıklığını hafifleten ve sinüslerin düzgün bir şekilde drenajını sağlayan nazal geçişi nemli tutmaya yardımcı olur.

Nemlendiriciler, evlerde ve ofislerde klima ve merkezi ısıtma nedeniyle kaybedilen nemin yerini alabilir. İdeal olarak, bir kişi her ikisi de sağlığa zararlı olabilecek küf ve bakteri üremesini önlemek için nemlendiricilerini her gün temizlemelidir. İdeal nem oda sıcaklığına bağlı olarak yüzde 30-50 arasında değişmektedir. Daha yüksek nem seviyelerinin, belirtileri daha da kötüleştirebilecek toz akarlarının ve diğer alerjenlerin büyümesini destekleyebileceğini belirtmek önemlidir. Bağıl nemi ölçen bir cihaz olan bir higrometre, bir kişinin nemlendiricinin ne zaman ve ne zaman kullanılacağına karar vermesine yardımcı olabilir. BUHAR SOLUYUN Nemlendiriciye erişimi olmayan insanlar, buharı; sıcak su torbası, sıcak duş, banyo veya saunadan sağlayabilirler. Bununla birlikte, buhar inhalasyonunun yararları geçicidir. Cildi yakmaktan kaçınmak için suyun kaynamadığından veya aşırı sıcak olmadığından emin olunmalı.