Burun psikolojik soruna da neden oluyor!

Burunun fonksiyonel bir organ olmasının yanı sıra kişinin bulunduğu sosyal ortamlarda en çok göze çarpan kısmı olduğunu da söyleyen Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emre Üregen, "Yüzün formasyonunu başlı başına değiştiren burun, bir bakıma dış görünüş ve imaj ile ilgili ilk izlenimi de oluşturur" diyerek sözlerine devam etti:

Kişiler, burunlarının fonksiyonu kadar görüntüsünü de önemserler. Hatta burun kemiği veya deliklerinde sorun olan ergenlik çağındaki bazı gençler, maalesef çevrelerinden gördükleri bazı zorbaca tavırlardan dolayı bu durumu kendilerine sorun ederler.

Bu durum, bir süre sonra kişide başka bazı psikolojik problemlere de yol açabilmektedir.

GÖZLÜK VE SAÇLAR KAMUFLE ARACI OLUYOR

Çevresinde burnu alay konusu olan kişilerde, burnu gizlemek için gözlük takmak, saçları ile yüzünü örtmeye çalışmak, şapka takmak gibi burnu ve yüzü kamufle etmeye çalışma çabaları karşımıza çıkar. Benzeri nedenle sosyal ortamdan uzak durmaya çalışmak, kendini izole etmek, fotoğraf çekilmek istememek, güldüğünde burun ucu yayılıp aşağı yönlendiğinden gülmekten çekinmek gibi davranışlar, Burun görüntüsünü kendine dert edip bu durumdan psikolojik olarak da etkilenen kişilerde sıkça görülen davranışlardır.

Bu problem ortaya çıktığında çözüme kavuşmayıp daha ağır bir tabloya dönerse, kişinin, özellikle de gencin özgüven kaybı, okul/iş başarısında düşüş, kambur ve pasif duruş şekli, konuşmasına dahi yansıyan kendine güvensizlik gibi sonuçlar doğurabilmektedir.

EN İYİ ÇIKIŞ YOLU UZMANA BAŞVURMAKTIR

Kişinin kendi ile ilgili yaşadığı her sorunda olduğu gibi burun görüntüsünde hissettiği problem ile ilgili de önerilebilecek en iyi çıkış yolu, bu konuda bir uzmana başvurmasıdır.

BURUN ŞEKLİ KİŞİNİN PSİKOLOJİSİNİ ETKİLEMİŞ OLABİLİR

Burun şekli ile ilgili bu problem, kişinin psikolojisinde derin bir yara açmış ise öncelikle yapılması gereken bir Psikolojik Destek alması olacaktır. Zira, aksi halde kişi Burun şeklini güzelleştirmek için bir Burun Estetiği Operasyonu geçirdiğinde, ameliyat ve sonrası süreci yaşarken de zorlanacaktır.

Sağlam bir psikoloji ile burun estetiği operasyonu kararı alan bir yetişkin ameliyat sonrası iyileşme ve burnun şeklinin oturması için geçen süreyi daha iyi yönetebilecektir.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER DE BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI OLABİLİR

Hem fiziksel gelişimin tamamlanması hem de psikolojik olarak bu süreci daha rahat atlatabilmesi açısından Burun Estetiği, gençlere hanımlarda 16-17, erkeklerde de 18 yaş ve üzerinde tavsiye edilir. 18 yaş altı gençlerin burun ameliyatı geçirebilmeleri, ebeveynlerinin onayı ile mümkün olabilmektedir.

Elbette ki, tıbbın, teknolojinin bizlere sunduğu imkanlar ile, varolan pek çok hastalığımızın olduğu gibi hem fiziksel hem ruhsal olarak bizi yoran Burun Problemimizin de çözümü kolaylaştırılmış bir biçimde mümkündür. Gençlerin, yetişkinlerin bu değişim için kararlarını verirken dikkat etmeleri gereken en önemli nokta, ameliyat tekniği ve ameliyatı gerçekleştirecek cerrahın seçimidir. Zira yeterli tecrübe ve bilgi birikimine ilaveten, sizi beklediğiniz, hayal ettiğiniz, yüzünüzle uyumlu ve doğal sonuca ulaştırabileceğinden emin olduğunuz, güven duyduğunuz bir cerrah ile yola çıkmak sonuç memnuniyeti olasılığınızı arttırır. Aksi durumda ameliyat olmuş ancak eski halini aratan bir burun ile yaşamak size daha büyük ruhsal ve fiziksel zorluklar yaşatabilir.

