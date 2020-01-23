Burundi, görevi bırakacak devlet başkanını 'yüce lider' ilan edip 530 bin dolar ödeyecek

Burundi parlamentosu, Mayıs'ta görevi bitecek Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'ya 530 bin dolar ödemeye, lüks bir villa tahsis etmeye ve onu "yüce lider" ilan etmeye karar verdi.

Parlamentodan geçen yasa, onaylanması için bakanlar kuruluna gönderildi.

Bakanlar kurulunun onaylaması durumunda Nkurunziza'ya bir milletvekili maaşı kadar emekli maaşı da bağlanacak.

BM Dünya Gıda Programı'na göre ülkenin yüzde 65'i yoksulluk sınırı altında ve 10 milyonluk nüfusun yarısının gıda güvenliği bulunmuyor.

Nkurunziza ile başlamak üzere, görevi bırakan devlet başkanı yedi yıl boyunca bir sonraki başkan veya başkanların yardımcısı olacak.

98 vekilin desteklediği ve iki vekilin karşı çıktığı yasa, aynı hakları yalnızca demokratik yollarla seçilmiş eski başkanlara da tanıyor.

AFP'nin aktardığına göre demokratik yollarla göreve gelme şartı hakkında parlamentoda konuşanh Adalet Bakanı Aimee-Laurentine Kanyana "Bir grup politikacının fikir birliğiyle göreve getirilen bir cumhurbaşkanına, demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı kadar saygı göstermek doğru değil" demişti.