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Burundi, görevi bırakacak devlet başkanını 'yüce lider' ilan edip 530 bin dolar ödeyecek

23.01.2020 03:58 | Son Güncelleme

Burundi parlamentosu, Mayıs'ta görevi bitecek Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'ya 530 bin dolar ödemeye, lüks bir villa tahsis etmeye, milletvekili maaşı kadar emekli maaşı vermeye ve onu "yüce lider" ilan etmeye karar verdi. Yasaya göre Nkurunziza ayrıca yedi yıl boyunca bir sonraki devlet başkanı veya başkanlarının yardımcılığını da yapacak.

Burundi, görevi bırakacak devlet başkanını 'yüce lider' ilan edip 530 bin dolar ödeyecek

Burundi parlamentosu, Mayıs'ta görevi bitecek Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'ya 530 bin dolar ödemeye, lüks bir villa tahsis etmeye ve onu "yüce lider" ilan etmeye karar verdi.

Parlamentodan geçen yasa, onaylanması için bakanlar kuruluna gönderildi.

Bakanlar kurulunun onaylaması durumunda Nkurunziza'ya bir milletvekili maaşı kadar emekli maaşı da bağlanacak.

BM Dünya Gıda Programı'na göre ülkenin yüzde 65'i yoksulluk sınırı altında ve 10 milyonluk nüfusun yarısının gıda güvenliği bulunmuyor.

Nkurunziza ile başlamak üzere, görevi bırakan devlet başkanı yedi yıl boyunca bir sonraki başkan veya başkanların yardımcısı olacak.

98 vekilin desteklediği ve iki vekilin karşı çıktığı yasa, aynı hakları yalnızca demokratik yollarla seçilmiş eski başkanlara da tanıyor.

AFP'nin aktardığına göre demokratik yollarla göreve gelme şartı hakkında parlamentoda konuşanh Adalet Bakanı Aimee-Laurentine Kanyana "Bir grup politikacının fikir birliğiyle göreve getirilen bir cumhurbaşkanına, demokratik yollarla seçilmiş bir cumhurbaşkanı kadar saygı göstermek doğru değil" demişti.

Nkurunziza'nın 2015'te üçüncü kere başkanlık seçimine katılması ve ardından kazanmasıyla birlikte Burundi bir anayasal krize girmişti.

Protestoların ardından sokaklarda çatışmalar yaşanmıştı.

Geçen yıl bir BM komisyonu ülkeyi aralarında işkence, keyfi gözaltı, yargısız infaz ve cinsel şiddetin de yer aldığı insan hakları ihlalleriyle suçlamıştı.

Burundi ise bunların yalan olduğunu söylüyor.

BBC faaliyetlerini yasaklamıştı

Geçen yıl Burundi, bir belgeselin ülkenin itibarını sarstığı gerekçesiyle BBC'nin ülkedeki faaliyetlerini de yasakladı.

Buruindi'de bulunan, AFP'ye konuşan ve adını açıklamak istemeyen bir diplomat yasanın "aşırı hükümler içerdiğini" söylese de, Devlet Başkanı Nkurunziza'nın 20 Mayıs'taki seçimde bir kere daha aday olmayacağı anlamına gelmesi nedeniyle yasayı olumlu karşıladı.

2018'de referandumla kabul edilen yeni bir anayasa Nkurunziza'nın 2034'e kadar görevde kalmasına olanak sağlamıştı.

Eski Hutu isyancılarının lideri olan Nkurunziza, 2005'te kanlı iç savaşın sonlanmasının ardından devlet başkanı seçilmiş ve ülkede demokratik yollarla göreve gelen ikinci lider olmuştu.

Mart 2018'de iktidardaki Demokrasi Savunması için Ulusal Konsey - Demokrasiyi Savunma Güçleri partisi Nkurunziza'yı ülkenin "ebedi yüce lideri" ilan etmişti.

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