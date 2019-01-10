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Burundi'de Belçika merkezli 2 STK kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 02:14 | Son Güncelleme

Sivil toplum kuruluşlarının, yerel personelin işe alımında Burundi Anayasası'ndaki kuralları ve etnik dengeleri gözetmedikleri gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi

Burundi'de Belçika merkezli 2 sivil toplum kuruluşunun (STK) ülkedeki etnik dengeleri korumayı amaçlayan yasaya uymadıkları gerekçesiyle kapatıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, RCN-Adalet ve Demokrasi ile Handicap International kuruluşları, Burundi Anayasası'nda belirtilen kuralları ve etnik dengeleri gözetmedikleri gerekçesiyle kapatıldı.

RCN-Adalet ve Demokrasi Derneğinin Başkanı, basına yaptığı açıklamada, kurumun Burundi'nin etnik dengelerini gözetecek kapasitede olmadığını savundu.

Handicap International'in İletişim Sorumlusu Nathalie Blin ise derneğin Burundi hükümetinin uluslararası sivil toplum kuruluşlarına sert tutumu nedeniyle ülkede faaliyetlerini yürütemeyeceğini belirtti.

- Sınır Tanımayan Doktorlar da kapatılabilir

Diğer yandan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, MSF'nin Burundi hükümetinden kayıtlarının yenilendiğine dair henüz teyit almadığı belirtildi.

Örgütün başkent Bujumbura'da ücretsiz sağlık hizmeti sunmaya devam ettiği kaydedilen mesajda, MSF'nin faaliyetlerini sürdürmesi için hükümet ile görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

Hükümet ile yabancı STK'ler arasındaki genel iş birliğini tanımlayan 23 Ocak 2017 tarihli yasaya göre, STK'ler yerel personelin işe alımında Burundi Anayasası'nda belirtilen kuralları ve etnik dengeleri gözetmek zorunda.

Ülke nüfusunun yüzde 60'ını Hutular, yüzde 40'ını ise Tutsiler oluşturuyor.

Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza liderliğinde eylül ayı sonunda toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi, 1 Ekim'den itibaren tüm uluslararası STK'lerin faaliyetlerini, "ülkedeki etnik dengeleri korumayı amaçlayan yasaya uyup uymadıklarını soruşturmak amacıyla" 3 ay durdurma kararı almıştı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 131 STK'den 84'ü bu dengeyi gözetiyor.

Burundi'de "etnik dengeye saygı" uygulaması, 2000 yılında imzalanan ve iç savaşı sonlandıran Aruşa Barış ve Uzlaşma Anlaşması'ndan kaynaklanıyor. Etnik dengeye saygı ilkesi, 7 Haziran'da kabul edilen yeni anayasada da yer alıyor ve Senatoya bunu kontrol ve soruşturma yetkisi veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika merkezli STK Burundi

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