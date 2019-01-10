Burundi'de Belçika merkezli 2 STK kapatıldı

Burundi'de Belçika merkezli 2 sivil toplum kuruluşunun (STK) ülkedeki etnik dengeleri korumayı amaçlayan yasaya uymadıkları gerekçesiyle kapatıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, RCN-Adalet ve Demokrasi ile Handicap International kuruluşları, Burundi Anayasası'nda belirtilen kuralları ve etnik dengeleri gözetmedikleri gerekçesiyle kapatıldı.

RCN-Adalet ve Demokrasi Derneğinin Başkanı, basına yaptığı açıklamada, kurumun Burundi'nin etnik dengelerini gözetecek kapasitede olmadığını savundu.

Handicap International'in İletişim Sorumlusu Nathalie Blin ise derneğin Burundi hükümetinin uluslararası sivil toplum kuruluşlarına sert tutumu nedeniyle ülkede faaliyetlerini yürütemeyeceğini belirtti.

- Sınır Tanımayan Doktorlar da kapatılabilir

Diğer yandan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, MSF'nin Burundi hükümetinden kayıtlarının yenilendiğine dair henüz teyit almadığı belirtildi.

Örgütün başkent Bujumbura'da ücretsiz sağlık hizmeti sunmaya devam ettiği kaydedilen mesajda, MSF'nin faaliyetlerini sürdürmesi için hükümet ile görüşmeler yapıldığı ifade edildi.