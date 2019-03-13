Burundi'de Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını karalayan çocuklara gözaltı

Afrika ülkesi Burundi'de, Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın ders kitaplarındaki fotoğraflarını karaladıkları gerekçesiyle 7 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Ruanda sınırındaki Kirundo beldesinde bulunan Kamuri Temel Okuluna giden 7 öğrenci, Kirundo savcılığınca gözaltına alındı.
Adını açıklamak istemeyen bir veli, 12 ila 15 yaşlarındaki çocukların Cumhurbaşkanı Nkurunziza'nın fotoğrafını karalamakla suçlandığını belirtti.
Veli, küçük çocukların gözaltına alınmasının adil olmadığını, okul yönetiminden çocukların affedilmesini istediklerini ancak yönetimin bu yola başvurduğunu anlattı.
Ülkede 2016'da 15 ila 8 yaşlarında 40'tan fazla öğrenci aynı suçlamayla alıkonulmuş, aylarca gözaltında tutulmuştu. Çocuk hakları örgütlerinin ısrarı sonucu serbest bırakılan öğrencilerden bazıları okuldan atılmıştı.
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