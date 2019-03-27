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Burundi'de Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını karalayan öğrenciler serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 02:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın ders kitaplarındaki fotoğraflarını karaladıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 kız öğrenci salıverildi

Burundi'de, Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın ders kitaplarındaki fotoğraflarını karaladıkları gerekçesiyle tutuklanan liseli 3 kız öğrencinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre Adalet Bakanı Aimee Laurentine Kanyana basına yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının Ngozi Hapishanesinde bulunan ve tutuklu yargılanan söz konusu 3 kız öğrenciyi serbest bıraktığını söyledi.

Kanyana, yapılanın suç olduğunu, öğrenciler serbest kalsa da yargılanmanın devam edeceğini belirtti.

Burundi'nin kuzeyindeki Kirundo eyaletinden 7 kız öğrenci, yaklaşık iki hafta önce Cumhurbaşkanı Nkurunziza'nın ders kitaplarındaki fotoğrafını "karaladıkları" suçlamasıyla gözaltına alınmış, birkaç gün sonra öğrencilerden 4'ü serbest bırakılmış 3'ü tutuklanarak yargı karşısına çıkarılmıştı.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve uluslararası insan hakları örgütleri Burundi yönetimine öğrencilerin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Ülkede 2016'da 15 ila 8 yaşlarında 40'tan fazla öğrenci aynı suçlamayla alıkonulmuş, aylarca gözaltında tutulmuştu.

Çocuk hakları örgütlerinin ısrarı sonucu serbest bırakılan öğrencilerden bazıları okuldan atılmıştı.

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