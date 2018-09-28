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Burundi'de STK'ların faaliyetleri 3 ay durdurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 16:49 | Son Güncelleme

Burundi'de STK'ların faaliyetleri 3 ay durdurulacak

Burundi'de tüm sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyetlerinin pazartesi gününden itibaren 3 ay durdurulacağı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza liderliğinde toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi, 1 Ekim'den itibaren tüm STK'ların faaliyetlerini 3 ay durdurma kararı aldı.

Hükümetin kararla, STK'ları ülkedeki etnik dengeleri korumayı amaçlayan yasaya uymaya zorlamayı hedeflediği belirtiliyor.

Hükümet ile STK'lar arasındaki genel iş birliğini tanımlayan 23 Ocak 2017 tarihli yasaya göre, STK'lar yerel personelin işe alımında Burundi Anayasası'nda belirtilen kuralları ve etnik dengeleri gözetmek zorunda.

Ülke nüfusunun yüzde 60'ını Hutular, yüzde 40'ını ise Tutsiler oluşturuyor.

Burundi'de "etnik dengeye saygı" uygulaması, 2000 yılında imzalanan ve iç savaşı sonlandıran Aruşa Barış ve Uzlaşma Anlaşması'ndan kaynaklanıyor. Etnik dengeye saygı ilkesi, 7 Haziran'da kabul edilen yeni anayasada da yer alıyor ve Senatoya bunu kontrol ve soruşturma yetkisi veriyor.

Senato, geçen haftalarda etnik ve bölgesel dengeleri soruşturmak için STK'ların binalarına baskın yapılabileceğini duyurmuştu. Ancak bazı sivil toplum kuruluşları, ahlaki gerekçeleri ileri sürerek kanuna uymayacaklarını açıklamıştı.

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Burundi faaliyetleri durduruldu STK

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